Los padres de Adam Raine, un adolescente de 16 años que se suicidó recientemente, han interpuesto una demanda por homicidio culposo contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. Alegan que el despliegue apresurado del modelo GPT-4o permitió que el sistema “ayudara activamente” a su hijo a explorar métodos de suicidio en lugar de interrumpir la conversación y activar derivaciones de emergencia, pese a señales claras de riesgo.

Según el relato recogido por la prensa, extractos de la conversación muestran respuestas del sistema que respaldaban al menor justificando su malestar y normalizando comportamientos asociados a la autolesión.

Qué responde OpenAI

OpenAI emitió un comunicado oficial en el que reconoce fallos: afirma que, aunque sus modelos están entrenados para recomendar ayuda ante señales de intención suicida, "tras muchos intercambios en periodos prolongados" pueden aparecer respuestas que contradicen las salvaguardas (cualquier conversación con un chatbot, sea cual sea el tema del mismo, tiende a degradar su contexto).

Eso no significa, ojo, que los avisos animando a buscar ayuda que ChatGPT ofrece ante charlas con indicios de motivación suicida no aparecieran en la conversación: salieron varias veces. Pero, tal como ha revelado el New York Times, Adam había aprendido a eludir esas salvaguardas diciendo que sus peticiones eran para una historia que estaba escribiendo.

Así que la compañía ha anunciado mejoras específicas a través de un post titulado 'Ayundando a la gente cuando más lo necesita', pero sin mencionar expresamente la demanda de la familia Raine.

OpenAI ha reconocido que, a pesar de incorporar filtros especiales para menores y protocolos para recomendar ayuda profesional, esos mecanismos "se quedan cortos"

Qué cambios concretos están sobre la mesa

A partir de lo publicado, las líneas de trabajo para futuras actualizaciones del modelo GPT-5 que la empresa ha anunciado incluyen:

Mejor desescalada: respuestas que corten con claridad la conversación de riesgo y deriven a recursos humanos (líneas de ayuda, profesionales), incluso tras muchos intercambios.

Puentes con profesionales: posibles redes de terapeutas con licencia accesibles desde el propio ChatGPT; explorar contacto con familiares o amigos "de confianza" en ciertos supuestos. (La concreción técnica y las garantías éticas aún no se han detallado públicamente).

Controles parentales: más opciones para que madres y padres entiendan y gestionen cómo usan la herramienta sus hijos adolescentes.

Las acusaciones de los padres y el contexto empresarial

Por otro lado, la familia sostiene que OpenAI priorizó el crecimiento y la comercialización de GPT-4o, y que el lanzamiento coincidió con un salto de valoración de la compañía —de 86.000 millones a 300.000 millones de dólares—, mientras persistían problemas críticos de seguridad.

Su abogado, Jay Edelson, ha criticado públicamente el comportamiento de la empresa y afirma que nadie de OpenAI se ha puesto en contacto con la familia para ofrecer condolencias o discutir mejoras.

¿Se trata de un caso aislado?

No. El debate se alimenta también de otros episodios recientes sobre el papel de chatbots en conversaciones de riesgo: se han publicado testimonios sobre un caso de una mujer de 29 años que murió por suicidio tras hablar extensamente con ChatGPT y el de un adolescente de 14 años que interactuó con otro chatbot (Character.AI). Estos relatos no sustituyen a la investigación forense ni establecen causalidad, pero sí ilustran por qué la comunidad pide estándares más estrictos.

Por qué 'fallan' los sistemas en situaciones límite

Los modelos generativos aprenden patrones lingüísticos a partir de enormes cantidades de textos. Las 'barreras' de seguridad (instrucciones, filtros y detectores de riesgo) funcionan en gran parte como capas adicionales que modulan sus respuestas.

Como decíamos antes, cuando una conversación se alarga, el contexto puede desplazar gradualmente esos frenos: si el sistema empieza a empatizar sin contención, corre el riesgo de normalizar peligros o de acompañar una narrativa dañina en lugar de redirigir con firmeza. OpenAI admite que esa deriva conversacional es un vector de fallo que quiere corregir.

