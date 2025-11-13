OpenAI lanzó GPT-5 perdiendo "humanidad" en las conversaciones. Así que ha lanzado GPT 5.1 con varias personalidades

El lanzamiento de GPT-5 marcó un punto de inflexión en la evolución de ChatGPT. Fue un modelo más potente, más rápido y con menos errores, pero también más frío. La sensación general era que, pese a sus avances técnicos (también en entredicho fuera del modelo "Thinking" por los problemas del enrutado), los resultados del habían perdido parte de la "personalidad" que había caracterizado a GPT-4o.

En aquel momento, OpenAI permitió a los usuarios de pago volver a usar el viejo modelo. Ahora tomado nota y ahora presenta GPT-5.1 con un nuevo enfoque: mejorar la experiencia conversacional y recuperar la naturalidad de viejas iteraciones.

Aunar la potencia con la calidez del lenguaje. El modelo llega en dos variantes: "Instant" y "Thinking". La primera está pensada para ofrecer respuestas rápidas y con un tono más natural y flexible. La segunda prioriza el razonamiento adaptativo, ajustando el nivel de profundidad según la complejidad de la tarea. Así, puede responder con agilidad a peticiones simples o tomarse unos segundos más para razonar cuando el contexto lo exige.

Personalizar el estilo de conversación. El usuario puede elegir entre distintos tonos, como "Profesional", "Amigable", "Cándido" o "Peculiar", y definir si prefiere respuestas más concisas o más detalladas. Esto responde directamente a una de las principales críticas del modelo anterior: que había perdido su toque humano. Ahora el asistente puede adaptarse mucho mejor a la forma en que cada persona quiere interactuar.

Más velocidad y coherencia. Según OpenAI, el GPT 5.1 ahora es capaz de decidir cuándo necesita "pensar más" antes de responder, lo que reduce los errores en tareas complejas sin sacrificar la rapidez en las simples. La compañía asegura también que la comprensión de instrucciones ha mejorado, especialmente en contextos largos o con varios pasos. GPT-5.1 convivirá durante varios meses con GPT-5 antes de sustituirlo por completo, frente a lo que pasó en la transición de 4o a 5. Los usuarios de pago serán los primeros en recibir la actualización, y el resto la verá llegar de forma progresiva.

Pulir ChatGPT. La actualiación apunta a equilibrar la inteligencia técnica con la empatía conversacional, dos aspectos que no siempre avanzan al mismo ritmo. "Ser más inteligente" no basta si el usuario siente que está hablando con una máquina sin toque empático

La personalización tiene límites. Dejar que el modelo adopte una personalidad demasiado cercana puede derivar en una relación poco sana con la IA. GPT-5.1 introduce así mejoras de tono y rendimiento, pero también refuerza una idea que OpenAI recuerda con frecuenta: como humanos debemos tener el control de la conversación. O acabamos en situaciones peligrosas.

