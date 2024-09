Sigue la sangría en OpenAI: Mira Murati también se va tras ser clave en ChatGPT. Y Sam Altman sigue acumulando poder

OpenAI sigue en plena sangría de mandos directivos cuando se han cumplido diez meses del despido y posterior regreso de su CEO, Sam Altman. Ese movimiento abrió una crisis dentro de la compañía que por momentos parecía haberse cerrado, pero que sigue muy viva ante la realidad que hemos conocido durante 2024.

Mira Murati, la hasta ahora CTO de la compañía y clave en el desarrollo de ChatGPT, acaba de anunciar que abandona la compañía. Lo hace casi dos meses después de la anterior desbandada, que llevó a que salieran de OpenAI Greg Brockman (en excedencia hasta fin de año) y John Schulman, ambos cofundadores.

Poco antes, y de forma silenciosa, se había ido Peter Deng. Se consumaba así el dominio casi total de Sam Altman: en el día a día de la tecnológica solo quedan dos de los once fundadores, el actual CEO y Wojciech Zaremba.

Mira Murati explica su marcha de OpenAI (tras casi sustituir a Altman)

Mira Murati fue protagonista en mayo en la presentación de GPT-4o

La desintegración de la OpenAI de la era de ChatGPT comenzó con la salida en mayo de Ilya Sutskever, que tuvo un enorme papel en la crisis de la salida de Sam Altman tras discrepar internamente. Durante esos convulsos días, la decisión de la junta fue que Mira Murati, le sustituyera de forma interina.

Según el New York Times, Murati también jugó un papel crucial en el adiós de Altman, pero hasta ahora no había movido ficha públicamente, más allá de haber mostrado cariño al CEO en Twitter cuando se anunció su marcha.

Así, este es el mensaje de despedida que Mia Murati ha compartido a través de redes sociales, traducido a español:

Hola a todos,

Tengo algo que compartir con vosotros. Después de mucha reflexión, he tomado la difícil decisión de dejar OpenAI.

Mis seis años y medio con el equipo de OpenAI han sido un privilegio extraordinario. Si bien en los próximos días expresaré mi gratitud a muchas personas, quiero comenzar agradeciendo a Sam y Greg por confiar en mí para liderar la organización técnica y por su apoyo a lo largo de los años.

Nunca hay un momento ideal para alejarse de un lugar que uno aprecia, pero este momento se siente adecuado. Nuestros lanzamientos recientes de reconocimiento de voz a voz y OpenAI 01 marcan el comienzo de una nueva era en la interacción e inteligencia, logros posibles gracias a vuestro ingenio y destreza. No solo construimos modelos más inteligentes, cambiamos la forma en que los sistemas de IA aprenden y razonan a través de problemas complejos.

Llevamos la investigación en seguridad de un ámbito teórico a aplicaciones prácticas, creando modelos más robustos, alineados y manejables que nunca antes. Nuestro trabajo ha hecho que la investigación de vanguardia en IA sea intuitiva y accesible, desarrollando una tecnología que se adapta y evoluciona con base en las contribuciones de todos. Este éxito es un testimonio de nuestro trabajo en equipo excepcional, y es gracias a vuestra brillantez, vuestra dedicación y vuestro compromiso que OpenAI se encuentra en la cima de la innovación en IA.

Me alejo porque quiero crear el tiempo y el espacio para hacer mis propias exploraciones. Por ahora, mi enfoque principal es hacer todo lo posible para asegurar una transición fluida, manteniendo el impulso que hemos construido.

Estaré eternamente agradecida por la oportunidad de construir y trabajar junto a este equipo extraordinario. Juntos, hemos ampliado los límites de la comprensión científica en nuestra búsqueda por mejorar el bienestar humano.

Aunque ya no estaré en las trincheras con vosotros, os seguiré apoyando a todos desde la distancia

Con profunda gratitud por las amistades forjadas, los triunfos alcanzados y, lo más importante, los desafíos superados juntos.

Mira

A diferencia del críptico documento con el que se anunció la salida de Altman, Murati ha sido muy correcta y no ha dejado mensajes ocultos (aparentemente) en su comunicado. Su razón para dejar OpenAI es "crear el tiempo y el espacio para hacer sus propias exploraciones", una declaración alejada de la polémica e indirectas a la directiva.

La implicación pública de Murati en OpenAI ha sido total hasta ahora, y es que fue la cara visible en la presentación de GPT-4o en vídeo en mayo. En marzo fue protagonista de una polémica, tras responder "no estoy segura" cuando le preguntaron en una entrevista si Sora se había entrenado usando vídeos de YouTube.

Por el momento, hay algo claro: Sam Altman va ganando contra lo que se opuso al él en noviembre

Sam Altman ha contado que "es difícil exagerar lo mucho que Mira ha significato para OpenAI [...] "Siento una enorme gratitud hacia ella por lo que nos ha ayudado a construir y lograr, pero sobre todo siento una gratitud personal hacia ella por el apoyo y el amor que nos ha brindado durante todos los momentos difíciles".

Aún no sabemos cómo acaba esta historia, pero sea como fuere, Sam Altman va ganando, por estas salidas, con las que no hace sino aumentar su poder, y con el paso atrás de Microsoft en la junta directiva de OpenAI, cuyo puesto abandonó en julio. Parecía que los de Redmond iban a ser el actor que atara en corto los pasos de Altman, pero no ha sido así. Y eso que motivos para tratar de tenerle bajo control no faltan.

