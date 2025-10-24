Bill Gates montó su imperio pensando que las vacaciones estaban sobrevaloradas. Ahora tiene tres consejos muy diferentes

La gente cambia, es una obviedad, pero en el caso de aquellos que han triunfado en el ámbito laboral hasta convertirse en figuras relevantes para millones de personas, modificar conductas parece más complicado. Bill Gates es una de esas personalidades que no ha escondido profundos cambios en su manera de ser y actuar. El hombre que levantó un imperio, Microsoft, llegó a ser insoportable para sus trabajadores. Sin embargo, eso es cosa del pasado, y desde entonces se ha dedicado a predicar con el buen ejemplo. O casi.

El Bill Gates “malo”. En sus inicios en Microsoft, instauró una cultura de trabajo extrema. Vigilaba a los empleados desde su oficina, llegando a observar el parking para saber quién salía temprano o llegaba tarde. Gates era, por aquel entonces, un firme creyente de que el éxito requería dedicación total, sin fines de semana ni vacaciones de por medio, las cuales veía sobrevaloradas.

De hecho, esta práctica impuso una presión intensa en el equipo de Microsoft, un nivel de exigencia que el mismo Gates se ha encargado de subrayar que era insostenible y que con el tiempo aprendió a valorar un equilibrio más saludable entre vida y trabajo.

El Bill Gates “bueno”. Años después de imponer esta presión intensa en el entorno laboral, Gates reconoció que era inasumible y contraproducente para el bienestar y la propia creatividad de la empresa y sus empleados. El hombre aprendió que la autoexigencia excesiva no es sinónimo de productividad, y desde entonces lleva a rajatabla una serie de pautas que aconseja a quien le quiera escuchar para tener éxito en la vida. La primera y más básica: no esperar tanto para valorar un equilibrio entre trabajo y vida personal.

Primera clave del éxito, según Gates. La primera de todas es aquella que habla de dudar como algo sano y fundamental para resolver problemas. Gates recomienda comenzar cualquier proceso de resolución de problemas con dos preguntas esenciales: “¿Quién ha afrontado este problema de manera efectiva? ¿Y qué podemos aprender de ellos?”.

Tanto es así, que para el magnate este enfoque es primordial y “facilita el aprendizaje de experiencias previas, además de fomentar la toma de decisiones informada”.

Segunda clave del éxito, según Gates. El segundo consejo tiene que ver con el tiempo y la forma en la que nos organizamos la vida. Inspirado por Warren Buffett, Gates cuenta que aprendió la importancia de tener un calendario flexible. Mientras que el ex jefazo de Microsoft solía llenar cada minuto de su agenda cuando estaba en la empresa, ahora reconoce que estaba muy equivocado, dándole todo el valor del mundo a reservar tiempo para reflexionar o simplemente no hacer nada.

Cómo explica, “no llenar cada momento del día no es un reflejo de falta de seriedad, sino de buena gestión del tiempo”.

Tercera clave del éxito, según Gates. El tercer consejo tiene que ver con algo que resulta clave en épocas de tanto estrés y ansiedad en general. Gates señala que un líder ligado al éxito necesita, sobre todo, paciencia, especialmente cuando trabaja con muchas personas. La comprensión y el tiempo adecuado para cada tarea o relación son, a su parecer, esenciales para construir un equipo y un entorno de trabajo fructíferos, más allá de los objetivos financieros.

Los “otros” consejos. Bill Gates se ha convertido en lo opuesto al personaje que entraba por las puertas de Microsoft. El ex ejecutivo, en su discurso a los graduados de la Universidad del Norte de Arizona, compartió cinco consejos basados en sus propios errores y aprendizajes en Microsoft.

Entre ellos, enfatizó la importancia de no descuidar el descanso, como detallamos más arriba, cultivar las relaciones y reconocer que la vida profesional permite cambios y errores. Además, recomendó algo que cree clave: que la gente busque trabajos con un propósito relevante y valorar las amistades por encima de todas las cosas, mención especial a su propia experiencia con Paul Allen, cofundador de Microsoft.

Consejos todos que reflejan la evolución de su perspectiva sobre el éxito y el bienestar. Suponemos que es lo que te da la experiencia, y una cuenta corriente llena de ceros.

Imagen | Wikimedia Commons (Jennifer Jacquemart)

