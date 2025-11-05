Esta maestra gana 125.500 dólares al año con su segundo trabajo. Y emprender no le costó nada

Una idea innovadora unida a un esfuerzo constante pueden transformar una baja por maternidad en un exitoso negocio online que te permitan aumentar tus ingresos sin abandonar tu empleo principal. Y la historia de Becky Powell, una maestra que se está haciendo de oro recurriendo a los productos digitales, lo demuestra.

La clave es encontrar tu nicho

Con un hijo recién nacido, Powell empezó a darle vueltas a algún modo de ganar un dinero extra sin tener que renunciar a pasar tiempo con su hijo recién nacido. Fue entonces cuando una amiga le sugirió recurrir a Teachers Pay Teachers, una plataforma online que permite a los maestros vender temarios, recopilaciones de actividades didácticas y otros recursos educativos.

Han logrado un equilibrio entre sus profesiones y su negocio digital, lo que les permite disfrutar de vacaciones y llevar a sus hijos a Disneyland

Powell decidió que su tienda dentro de la plataforma se centraría en la alfabetización para niños en edad preescolar y de Primaria. Y eso fue sólo el punto de partida de su exitosa trayectoria empresarial: si bien los ingresos de Powell fueron modestos al principio, el coste de lanzar este negocio secundario lo fue aún más: 0 dólares…

…y, pese a ello, con el tiempo logró generar sumas que le permitieron cubrir los préstamos estudiantiles tanto de su esposo como el suyo propio. Y así, lo que había empezado como un trabajo a tiempo parcial de diez horas a la semana se convirtió en una fuente de ingresos anuales de seis cifras, llegando a recaudar 125.500 dólares en este último año.

Mi marido siempre me decía: "Las riquezas se encuentran en los nichos". Encuentra ese campo en el que puedes destacar y concéntrate en él

De media, nuestra protagonista gana ahora aproximadamente 10.400 dólares al mes como ingreso adicional a su trabajo como maestra. Su esposo, ingeniero informático, la ha asesorado en cuestiones de marketing y SEO, y también gestiona su propia tienda online en Teachers Pay Teachers, generando otros 50.000 dólares al año.

Algunos vendedores de esa plataforma sólo se quedan con el 50% de sus ventas, pero. Powell y su esposo son 'vendedores premium', y cada uno paga una tarifa de suscripción anual de 59,95 dólares para poder quedarse con el 80% de sus ventas. Cuando la enseñanza le quita mucho tiempo, Powell reduce su trabajo secundario y mete el acelerador nuevamente al llegar el verano.

Ellos señalan que esta apuesta por la diversificación de fuentes de ingresos ha resultado ser clave para su estabilidad financiera. Pero también ha resultado clave la especialización, la convicción de que "las riquezas se encuentran en los nichos".

Y Becky no sólo ha tenido éxito en este proyecto profesional 'secundario', sino que también ha ayudado a otros a emprender en la plataforma, demostrando que su fórmula del éxito es replicable.

Vía | CNBC

Imagen | Marcos Merino mediante IA

