DietPi, la distribución Linux ultraligera para Raspberry Pi (y otra media docena de SBCs)… que también puedes instalar en tu PC

El mercado de las SBC (siglas en inglés de 'ordenadores de placa única', también conocidos como 'placas computadora' o, meramente, 'miniPCs') no hace más que crecer, con las Raspberry Pi al frente. En el apartado del software, destaca Raspberry Pi OS como el sistema operativo más usado.

Sin embargo, existe gran variedad de sistemas operativos disponibles para las SBC (tanto distribuciones GNU/Linux como otros S.O.) que cubren una amplia gama de necesidades. Y una de esas necesidades es la de contar con sistemas ultraligeros, con muy bajo consumo de recursos de CPU y RAM.

Un ultraligero generalista para tus SBCs… y PCs

DietPi es probablemente la distribución campeona en ese nicho: mostrando un uso de RAM un 58% menor y un uso de disco un 42% menor que Raspberry Pi OS Lite. Logra esto gracias a que cuenta con optimizaciones como el uso predeterminado de RAMlog, que ahorra consumo al evitar la constante escritura de los archivos de registro en el disco duro (los guarda en la RAM y los escribe todos al mismo tiempo durante el proceso de apagado).

Se jacta de ofrecer 'listo para usar' todo un catálogo de programas populares adaptados a su particular configuración, incluyendo versiones optimizadas de aplicaciones como el servidor Apace o Kodi Media Center.

Y ahora, esta distribución acaba de lanzar para su descarga una nueva versión, la 8.3, que no sólo trae bajo el brazo múltiples correcciones de errores con respecto a la versión anterior (que afectan tanto a componentes del sistema como al software disponible en los repositorios), sino también mejoras en el software disponible…

…como la inclusión del gestor de paquetes PHP Composer, la incorporación soporte para motionEye (interfaz web para el protocolo Motion de gestión de webcams), o la modificación del asistente DietPi-Drive Manager, para ampliar las opciones a la hora de gestionar recursos compartidos NFS o Samba (por ejemplo, permitiendo montar varias exportaciones NFS del mismo servidor).

La penúltima versión de DietPi virtualizándose en un Mac.

Una simple alteración del fichero dietpi.txt nos permitirá automatizar al 100% la instalación del sistema

En cualquier caso, la principal novedad de esta nueva versión probablemente radique en su recién introducida compatibilidad inicial con la contenerización, un primer paso para poder utilizar DietPi como base para generar contenedores Docker o LXC.

Y recuerda que, pese a su nombre, DietPi no permite hacer funcionar únicamente dispositivos Raspberry Pi, sino que está disponible para una amplia gama de SBCs (como Odroid, NanoPi, pinebook, ROCKPro64, PINE, ZeroPi, OrangePi, ASUS Tinker, etc) y hasta PCs (virtualizados o no). Su página web ofrece un amplio listado de benchmarks comparando su rendimiento en cada dispositivo compatible.