JingOS: así es esta nueva distribución Linux para tablets basada en Ubuntu e inspirada al completo por iPadOS

El mercado de sistemas operativos para tablets y convertibles lleva parado mucho tiempo. Apple lo lidera con iPadOS en los iPad, y Microsoft ha logrado que Windows 10 sea relevante en dispositivos táctiles tras el fracaso de Windows RT. El sistema operativo que no tiene demasiado protagonismo en este ámbito es Linux, y cambiar las tornas de eso es lo que van a intentar los creadores de JingOS.

Como sus propios desarrolladores anuncian, JingOS no es más que el fruto de la búsqueda de contar con una interfaz como la de iPadOS en el mundo Linux, con enfoque para tablets. Esto no quiere decir que no pueda usarse en teclado y ratón en cualquier ordenador con procesador x86, sino que simplemente no es su enfoque.

Un sistema para tablets basado en Ubuntu 20.04 KDE 5.75 y Plasma Mobile 5.20

Jingling Tech, la compañía detrás de JingOS, ha anunciado que el próximo 31 de enero lanzarán la primera versión descargable para el público, JingOS v0.6. Se trata de una versión preview que han probado en equipos como la Surface Pro 6 o el Huawei Matebook 14 (y de momento son los únicos equipos listados con compatibilidad). Para alcanzar la versión 1.0 habrá que esperar a finales de junio de este año, cuando además planean dar soporte a la JingPad C1, una tablet ARM.

Por el camino, por ejemplo en marzo, planean añadir una tienda de aplicaciones propia (JingOS App Store), y además, para el 31 de marzo, afirman que contarán con bastante más soporte que el mencionado a Huawei y a la Surface. En el vídeo de JingOS, se puede ver cómo usan el dispositivo con trackpad, y dicen que la apuesta en este sentido está inspirada a la de iPadOS con el control táctil del Magic Keyboard.

El control del sistema se hace mediante gestos como los de iPadOS

JingOS es un sistema basado en Ubuntu 20.04, KDE 5.75 y Plasma Mobile 5.20, y como tal, tiene la misma flexibilidad que podemos esperar con cualquier equipo de Linux de escritorio, sobre el papel. No esconden en ningún momento la inspiración, con mucho blanco y azul visible en la forma en que también está en el iPad, y con aplicaciones nativas que también se parecen mucho a las de iPad. Las ventajas respecto a uno son evidentes: poder contar con una línea de comandos nativa, poder programar directamente en el dispositivo, etc.

Desde el equipo prometen que JingOS será de código abierto y será publicado en GitHub, y ya se puede consultar el repositorio de la calculadora del sistema. Falta por ver, eso sí, todo lo demás, que es mucho.

