Steam se hace por fin compatible por defecto con drivers gráficos Open Source en GNU/Linux

Si seguís las estadísticas que Steam va publicando mes a mes ya sabréis que su uso en GNU/Linux no termina de despegar, mientras que otros sistemas operativos como Windows 10 no paran de crecer. Afortunadamente eso no ha evitado que Valve siga trabajando por mejorar su plataforma en las distribuciones linuxeras.

Valve ha lanzado esta madrugada una nueva beta del cliente de Steam, y entre soluciones de bugs y cuantiosas mejoras para los Steam Controller, se han colado importantes y esperadas mejoras para GNU/Linux. La más importante es que por fin empezará a funcionar por defecto y con los controladores gráficos de código abierto en las distribuciones más modernas.

"Interacciones mejoradas entre el tiempo de ejecución y las bibliotecas de distribución de Steam, lo que debería permitir que Steam funcione "out-of-the-box" con controladores gráficos de código abierto en las distribuciones modernas", leemos en las notas de la beta. "Si utilizas una distribución antigua o experimentas problemas, usa STEAMRUNTIMEPREFERHOSTLIBRARIES=0 para volver al comportamiento anterior".

De esta manera deberían empezar a solucionarse algunos de los problemas de quienes deciden no instalar controladores privativos de sus gráficas. En la misma dirección han seguido actualizando la librería libxcb para solucionar algunos crashes reportados y relacionados con DRI3 que experimentaban algunos usuarios de controladores abiertos.

Valve también ha implementando la detección de inactividad en Linux, una función que lleva largo tiempo en el resto de plataformas y que hará que en el chat nuestro estado se vuelva ausente cuando llevemos tiempo sin tocar teclas en el PC. A su vez se han añadido soporte para aplicaciones Vulkan en teclado y ratón, el cargador Vulkan para permitir el soporte Xlib, y unifica el cierre a la bandeja del cliente para todas las plataformas, incluso las distros que no tienen una bandeja de sistema propiamente dicha.

Durante los próximos días, los usuarios que tengan activadas las betas de Steam podrán ir experimentando los cambios hasta que todas estas mejoras sean llevadas a todos los usuarios dentro de poco con el lanzamiento de la versión final de la actualización. Buenas noticias por lo tanto para todos los gamer linuxeros que utilizan la plataforma de Valve.

Mejoras en controladores y Big Picture

Además de estos cambios en GNU/Linux, la beta de Steam también ha seguido mejorando las funcionalidades de sus Steam Controllers, mejorando los mapeos, su funcionamiento general y el soporte de configuraciones de otros controles como los de la XBox One y XBox 360, así como mandos de terceros diseñados para la PlayStation 4. La lista completa está en el changelog.

Por último, Steam también soluciona algunos errores de espacio de disco, y mejora el soporte en el modo Big Picture para usar el teclado superpuesto en juegos que tienen lanzadores. En este modo también han mejorado la visualización en dispositivos retina de macOS, y por supuesto, también han solucionado una buena colección de bugs reportados por los usuarios.

