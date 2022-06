Unos desarrolladores están instalando Linux en viejos iPad y puede ser la solución para revivirlos

Si tienes por ahí algún iPad antiguo y estás harto de su pobre rendimiento, puede que pronto tengas solución. Y es que un par de desarrolladores están trabajando en implementar el kernel de Linux en un iPad Air 2.

Al parecer, el software está siendo desarrollado para los dispositivos de Apple con chip A7 y A8, por lo que además del iPad Air y iPad Air 2, Linux también podría llegar a algunos iPad Mini, o incluso al iPhone 5S. El proyecto utiliza una distribución basada en Alpine Linux denominada "postmarketOS", utilizada sobre todo en dispositivos Android.

Las actualizaciones y obsolescencia programada son grandes enemigos para dispositivos como los de Apple. Hoy día, contar con un iPad de 2014 o inferior nos puede ofrecer un rendimiento insuficiente. Linux podría ser la solución para ello, y si bien ya ha habido algunos intentos, lo que proponen los usuarios Konrad Dybcio y 'quack723' podría marcar un precedente.

Took us >1 year (way too long) but, @quaack723 and I got it working after I realized we were missing a oneliner 😎



A7-A8X.



Writeup son.#Linux #AsahiLinux #checkm8 pic.twitter.com/H5A9ZA8xyf