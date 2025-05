Es el videojuego del momento, pero está bloqueando a usuarios de Linux que pagaron 100 dólares por él

Doom: The Dark Ages, la esperada precuela del icónico shooter 3D de Bethesda, ha llegado con fuerza al mercado… pero también con polémica. Usuarios de Linux que adquirieron legítimamente el título se han encontrado con una barrera inesperada: no pueden jugarlo. ¿El culpable? Su infame software de gestión de derechos digitales (DRM), Denuvo.

Una protección... que castiga a los que han pagado

La comunidad de jugadores en Linux, especialmente aquellos con dispositivos Steam Deck o PCs con GPUs AMD, denuncia que el uso de Denuvo en Doom: The Dark Ages ha generado bloqueos tras intentar resolver fallos técnicos. En particular, tras cambiar entre diferentes versiones de Proton —la capa de compatibilidad de Valve que permite ejecutar juegos de Steam para Windows en Linux— ha sido interpretado por Denuvo como múltiples 'activaciones' del juego.

¿El resultado? Un bloqueo automático por 24 horas, incluso para quienes compraron la edición premium de 100 dólares con acceso anticipado al juego.

Esto no es nuevo: Denuvo implementa límites de activación para prevenir el uso no autorizado de videojuegos, rastreando en cuántos dispositivos se instalan los mismos.

Sin embargo, esa estrategia en particular ha demostrado ser problemática incluso para los usuarios legítimos, especialmente en aquellos sistemas Linux donde es común experimentar con distintas configuraciones o entornos de ejecución para mejorar la compatibilidad y el rendimiento.

¿Por qué afecta especialmente a Linux?

La comunidad de jugadores en Linux no solo se enfrenta a la rigidez de Denuvo, sino también a problemas técnicos propios del ecosistema. Por ejemplo, Doom: The Dark Ages presenta errores visuales y bloqueos al ejecutarse en sistemas con GPUs AMD, lo que llevó a la comunidad a desarrollar parches en el controlador gráfico Mesa (que ya han sido aceptados en el repositorio del proyecto).

Estos problemas técnicos, combinados con las restricciones de Denuvo, han creado una tormenta perfecta para quienes intentan jugar desde Linux. A pesar de los esfuerzos de la comunidad por ofrecer soluciones, los bloqueos por DRM persisten.

Denuvo: ¿protección o castigo?

Los desarrolladores argumentan que Denuvo protege las ventas iniciales, cuando los juegos generan mayores ingresos. Sin embargo, es una tecnología ampliamente criticada, incluso por los 'gamers' que no recurren a la copia no autorizada de videojuegos. Las razones son variadas: además de afectar negativamente el rendimiento de algunos títulos, Denuvo también exige conexión permanente a Internet para juegos que realmente no lo requieren.

Los foros de usuarios, tanto en Reddit como en NeoGAF, están repletos de quejas y peticiones a eliminar este DRM, existiendo incluso iniciativas en Steam para identificar y evitar juegos que lo incluyen, como la página 'Denuvo Watch', con más de 40.000 seguidores.

¿Qué pasará ahora?

Hasta el momento, ni Bethesda —la editora del juego— ni Denuvo no han emitido ninguna declaración oficial al respecto. Históricamente, Bethesda ha eliminado Denuvo de títulos anteriores como Doom Eternal meses después de su lanzamiento. Muchos jugadores ahora esperan que ocurra lo mismo con Doom: The Dark Ages, aunque esto aún podría tardar un tiempo.

Así que, a corto plazo, los usuarios de Linux tienen dos opciones: esperar que los controladores Mesa incluyan los últimos parches que mejoran la compatibilidad con Doom: The Dark Ages, o abstenerse de jugar hasta que Bethesda retire Denuvo. Algunos ya están optando por esta última vía, como forma de protesta.

Este incidente también es un recordatorio de la creciente importancia del soporte para Linux en el mundo del 'gaming'. Según Statista, el uso de Steam Deck aumentó un 15% en 2025, reflejando un cambio en el perfil del jugador moderno y la necesidad de que las desarrolladoras adapten sus estrategias a esta nueva realidad.

