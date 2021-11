Estás nuevas y útiles funciones de WhatsApp quizás han pasado desapercibidas y lo hacen parecer más a Telegram

WhatsApp ha estrenado unas cuantas nuevas funciones en los últimos meses, y si eres usuario de Telegram probablemente has notado que se parecen bastante a funciones que llevan años en el mensajero alternativo.

Esto son, por supuesto, buenas noticias para los usuarios de WhatsApp que obtienen más valor en la aplicación, pero últimamente son tantas que quizás algunas de estas novedades han pasado desapercibidas y no sabías que podías hacer estas cosas desde la app de WhatsApp, tanto móvil como de escritorio:

Un vistazo a… WHATSAPP Trucos y consejos para OCULTARTE AL MÁXIMO y mantener tu PRIVACIDAD

Editor de fotos en el escritorio

Si usas la aplicación de WhatsApp en el escritorio, ya sea desde la web, Windows o macOS, ahora puedes editar tus imágenes antes de enviarlas con diversas herramientas. El editor abre automáticamente al subir una foto desde el disco en tu PC.

Tienes la opción de recortar, rotar, añadir texto con diferentes colores, cinco tipografías diferentes, opciones de alineación y decidir si quieres que el texto tenga o no fondo. También puedes añadir emojis o stickers a la imagen.

Usar la app de escritorio sin mantener el móvil encendido

WhatsApp comenzó a probar el modo multidispositivo el pasado mes de septiembre, y lo que esto quiere decir es que ya no tendremos que depender de siempre tener el móvil encendido y conectado a Internet para poder usar las aplicaciones de escritorio de WhatsApp como hasta ahora.

La función se encuentra en beta, pero no necesitas tener la beta de WhatsApp para probarla, solo unirte a la prueba. Es extremadamente sencillo, solo tienes que seleccionar Configuración y aceptar cuando veas un mensaje emergente que te ofrece probar las nuevas mejoras uniéndote a la versión beta de varios dispositivos.

Ahora cuando vincules tu dispositivo (hasta un límite de 4), no hará falta que tu móvil principal esté encendido y conectado.

Acelerar las notas de voz

Desde hace algunos meses WhatsApp comenzó a añadir la opción de aumentar la velocidad de reproducción de los audios. Fue algo que llegó primero a Android, pero que ya se ha extendido a iOS y el escritorio. Es fácil que pase desapercibida si no te fijas que ahora el reproductor de audios tiene un numerito al final.

Si tocas ese número, puedes cambiar de 1 (velocidad normal) a 1,5x y hasta a 2x (doble de rápido). Esto aparece en todas las versiones de WhatsApp y es algo que puede ahorrarte mucho tiempo escuchando audios de esos contactos que envían un podcast completo a veces.

Cifrar las copias de seguridad de los chats que guardas en la nube

Desde hace pocos días WhatsApp ofrece la característica opcional de cifrar las copias de seguridad que hacemos de nuestros chats, es decir, las que se guardan en servicios en la nube como Google Drive o iCloud.

Por defecto no viene activo, así que para añadir esta capa de seguridad extra solo tienes que ir a la Configuración de la aplicación. Seleccionar Chats y tocar en Copia de seguridad. Si ya se ha activado para ti, deberías ver una opción para decidir si quieres que estén cifradas de extremo a extremo, si no está disponible, verás una advertencia indicando que tus copias de seguridad no están cifradas por ahora.