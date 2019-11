Facebook para iOS accede a la cámara de algunos usuarios sin que lo sepan, pero probablemente se trata de un bug

Facebook es una de las firmas que más suspicacias despiertan entre los usuarios cuando hay que hablar de privacidad. Es algo que puede ser bastante lógico si atendemos a los antecedentes recientes de la plataforma, repetidos una y otra vez, y por eso noticias como esta siempre llaman la atención.

Según leemos en The Next Web, la aplicación por medio de la cual accedemos a la famosa red social, podría estar dando acceso a la cámara de los teléfonos iPhone sin que el usuario tuviera conocimiento de que algo así está sucediendo.

Cámara en segundo plano

Hay que tomar la noticia con cuidado, puesto que se trata de información surgida a causa de lo que ha experimentado un usuario, Joshua Maddux, que ha manifestado en Twitter que su teléfono, un iPhone, muestra un comportamiento anormal cuando hace uso de la app de Facebook que se puede encontrar en la App Store.

Según este usuario, la aplicación de Facebook ofrece acceso a la cámara del iPhone mientras se desplaza por su muro de noticias. Se puede apreciar en el vídeo como en el margen izquierdo de la pantalla se ve la grabación efectuada por la cámara.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

En el tweet que ha publicado, se puede apreciar cómo al mover una foto presente en el timeline de Facebook, en segundo plano se muestra a toda pantalla la grabación que está efectuando la cámara trasera de su smartphone.

Maddux afirma que ha logrado reproducir el mismo bug en hasta cinco dispositivos, todos iPhone, los cuales contaban con la versión de firmware más reciente (a excepción de la beta). Todos hacían uso de iOS 13.2.2, mientras que los modelos que ejecutan iOS 12 no muestran este fallo.

No es el único caso en el que usuarios de Facebook muestran su descontento con la app de iOS y este fallo. Es el caso de Daryl Lasafin que en Twitter muestra el mismo fallo. La cámara trabajando de fondo y de nuevo con iOS 13.2.2.

Facebook app on iOS 13.2.2 opens my phone’s rear camera when I open a profile photo swipe down to return (look at the little slit on the left of the video). Is this an app bug or an iOS bug?? @facebook @AppleSupport pic.twitter.com/WlhSXZulqx — Daryl Lasafin (@dzlasafin) November 10, 2019

En todos los casos en los que se da esta situación, la app de Facebook para iOS cuenta con acceso a la cámara, algo que me hizo probar la app en un iPhone para ver si conseguía reproducir el fallo.

He usado un iPhone 11 Pro con iOS 13.3 (es la beta) y me cerciorado de que Facebook cuenta con acceso a la función cámara y en ningún momento he notado que bajo la app, la cámara trasera esté funcionando en segundo plano.

No está claro qué es lo que motiva el error, si se trata de un fallo o bug, por lo que esperamos alguna información oficial por parte de Facebook pronunciándose sobre este hecho. Si es un fallo, debería corregirse con la siguiente actualización de la aplicación en iOS.

Vía | The Next Web

Fuente | Joshua Maddux en Twitter