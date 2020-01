Ahora Netflix cuenta que hemos visto una serie o película aunque solo hayamos visto dos minutos

Los resultados financieros de Netflix, que fueron comunicados a accionistas de la compañía en el día de ayer, siempre son interesantes no por la parte económica (que también), sino por lo que cuentan de la industria del streaming de vídeo. De los resultados del cuarto trimestre de 2019, lo más interesante en cuanto a números es que Netflix superó en crecimiento de usuarios sus cifras y las de Wall Street, por lo que ha demostrado músculo en un momento en el que han aparecido Disney+ y Apple TV+.

Saliendo de la competición, que seguirá siendo el gran tema del año en el sector, Netflix ha confirmado un cambio en su forma de medir visionados que ya adelantó cuando dio sus listas de lo más visto de 2019: ahora cuenta la popularidad de una serie según todos los usuarios que han visto dos minutos, al menos. Es una forma de cuantificar visionados que generó debate, y que ha vuelto a hacerlo cuando ya forma parte de un documento entregado a accionistas.

Una forma de contabilizar que infla las métricas anteriores

La explicación que ha dado Netflix para llevar a cabo este cambio, tiene que ver, según ellos, con la expansión de su oferta de contenido original, que ahora tiene duraciones muy variadas. Así lo explican en el comunicado:

"A medida que expandimos nuestro contenido original, hemos estado trabajando en cómo compartir mejor los hitos de contenido que demuestran popularidad. Dado que ahora tenemos títulos con duraciones muy variadas, desde episodios cortos (por ejemplo, 'Special' en alrededor de 15 minutos) hasta películas largas (por ejemplo, 'The Highwaymen' en 132 minutos), creemos que informar a los hogares que ven un título en base al 70% de un solo episodio de una serie o de una película completa, lo que hemos estado haciendo, tiene menos sentido. Ahora informamos sobre hogares que han elegido ver un título determinado, y lo vieron durante, al menos, dos minutos"

Netflix ha pasado de no ofrecer cifras de visionados a hacerlo y, en poco tiempo, a cambiar de criterio de medición

Es decir, el cambio sobre el modelo anterior es enorme. Netflix ha pasado de contar una visualización cuando se ve un contenido del 70% del total en adelante, a contabilizar tan solo desde los dos primeros minutos, como decíamos. Que hay títulos de muy larga duración, frente a contenidos muy breves es una evidencia, con casos extremos como el de 'The Irishman', una película tan larga de la que se ha llegado a debatir sobre dividirla en visionados por capítulos.

Sin embargo, quizá sería más representativo que, aunque fuera en varias sesiones por usuario / perfil, Netflix siguiera contabilizando como antes. Es cierto que no es lo mismo una película de dos horas que un capítulo de 15 minutos, pero es el formato que se elige en producción, y si se ven enteros, y se ofrecen datos, se entiende perfectamente la diferencia. Aun así, Netflix afirma que su método nuevo es "similar" al de la BBC con iPlayer, al de The New York Times o al de YouTube.

En cualquier caso, lo que está claro es que el nuevo sistema de medición reporta a Netflix cifras "un 35% más altas de media". Y dan un ejemplo. De 33 millones de cuentas que vieron 'Nuestro planeta' usando el sistema anterior del 70%, con el nuevo de dos minutos la cifra asciende a 45 millones. Netflix argumenta que esos dos minutos son tiempo suficiente para considerar que algo se ha abierto voluntariamente, pero lo cierto es que yo no me contaría a mí mismo como persona que ha visto 'The Witcher', porque vi diez minutos, estaba cansado y tampoco me atrajo especialmente. Pero ahora, en las cifras públicas, figuro como uno de los 75 millones de miembros de la plataforma que la han visto.

Gráfico aportado por Netflix para demostrar la popularidad en Internet de 'The Witcher'.

Por último, Netflix ha presumido de la popularidad de 'The Witcher' utilizando Google Trends para comparar con otras series de éxito de la competencia, como 'The Mandalorian', 'The Morning Show' y 'Jack Ryan'. Su serie es la más popular con mucha distancia de la de Disney+, pero tampoco parece la mejor forma de compararse con series exclusivas de servicios aún tan pequeños como son esos, salvando la serie de Amazon Prime Video, que sí tiene un alcance más grande.

En The Verge, por ejemplo, se preguntan si tantas búsquedas de 'Witcher' no tienen que ver con el hecho de que es una serie que por momentos es confusa y difícil de seguir, algo que sin duda ya tendría intrínseco el factor de la popularidad, pero que podría llevar a un volumen de búsquedas por usuario mayor de lo habitual.

