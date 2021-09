HBO Max será gratuito para todos los usuarios actuales de HBO que tienen activa la promoción de Vodafone

Esta mañana contábamos que WarnerMedia ha anunciado que HBO Max llegará a España el 26 de octubre. En el comunicado se decía que la nueva plataforma llegaría, como HBO, a la oferta de la operadora Vodafone, pero sin hablar de condiciones.

En su comunicado al respecto, Vodafone ha confirmado que los clientes hasta ahora disfrutaban gratuitamente de HBO España gracias a la promoción de algunas de sus tarifas, también podrán ver HBO Max sin pagar:

"Además, los clientes de Vodafone TV disfrutarán de HBO Max en las mismas condiciones que hasta ahora tenían con HBO España, siendo uno de los complementos de la oferta más valorados por los mismos".

Según Vodafone, su servicio de televisión en España cuenta con 1,6 millones de usuarios. Desde la operadora no mencionan cuántos de esos clientes disfrutan de la plataforma de forma promocional, pero dado que HBO es gratis en packs de televisión muy populares como Serielovers y Seriefans, que a su vez se dan sin coste en ofertas de un año, tiene sentido que sean muchos de ellos. A esto hay que sumar que también se incluye gratuitamente en algunas tarifas de móvil y fibra.

HBO Max llegará a los actuales decodificadores: estas son las tarifas que lo tienen en promoción

La aplicación de HBO Max sustituirá a partir del día 26 a la antigua de HBO en los decodificadores. El modelo más reciente cuenta con 4K HDR en cuanto a calidad de imagen, junto a sonido Dolby Atmos en el apartado sonoro. El anterior modelo es compatible con 4K, por lo que también será compatible con HBO Max en dicha resolución.

A nivel de tarifas de la operadora, HBO está incluido en Vodafone Ilimitada Plus, Vodafone One Ilimitada Plus y Plus x2, en Vodafone One Conecta, Vodafone One Hogar Ilimitable 2.0, 3.0 y 4.0, y en los packs de TV mencionados, Seriefans y Serielovers.

Para saber si HBO Max mantiene el precio o sube en desde la contratación de su su web, y si finalmente llega en varios planes de precio, habrá que esperar a octubre, pues WarnerMedia ya ha anunciado que habrá un evento de lanzamiento de HBO Max donde se desvelarán estos detalles junto a otros como contenidos, disponibilidad de aplicaciones, etc. Dado que a priori el servicio es una mejora importante sobre el "viejo" HBO, existía la duda de si Vodafone abandonaría la promoción y de si el precio de la plataforma subiría. Al menos lo primero ya tiene respuesta.