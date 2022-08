HBO se ha dado cuenta de que su calidad de imagen no es suficiente para competir con Netflix: 'La Casa del Dragón' lo demuestra

Cuando HBO Max sustituyó a la antigua plataforma de streaming de HBO en nuestro país, heredó —pese a la excelente ocasión que suponía el cambio de marca para solucionarlo— uno de los problemas más criticados de aquella: la inexistencia de versiones 4K en sus contenidos.

Sencillamente, sus materiales seguían siendo los mismos que ya gestionaba previamente HBO Nordic para toda Europa: eran sencillamente emisiones en HDTV a las que se les añadía el audio en castellano. Y, aunque desde entonces ha habido algunas excepciones (los estrenos de Warner, por ejemplo), las nuevas series como Euphoria, pese a haber sido producidas en 4K, nos han seguido llegando en 1080p.

Sin embargo, la misma saga que fue capaz de situar a HBO en el mapa del streaming de series (sí, yo también fui de los que se suscribió sólo para saber quién se sentaba al final en el Trono de Hierro) está siendo ahora la responsable de un giro en la política de contenidos de la plataforma.

Primero fue el reestreno de la serie original de 'Juego de Tronos', disponible desde hace unos días en 4K, y con el estreno hoy de su precuela 'La Casa del Dragón', por fin HBO Max ofrecerá algo que ya es común en los servicios de la competencia, que sus series estrella estén disponibles desde el primer día en UHD, Dolby Vision y Dolby Atmos. Me cuentan que el HDR es una maravilla.

Como relatan en Xataka, la nueva serie muestra una calidad de imagen excepcional (dentro de las limitaciones que siempre tendrá el vídeo en streaming con nuestra actual infraestructura de redes), y nos evita ser víctima de las malas experiencias de visionado que causaron polémica durante el estreno original de Juego de Tronos, sobre todo en aquellas escenas oscuras, llenas de banding y macrobloques de compresión. ¿Recordáis lo mal que se veía el —por otro lado épico— episodio de 'La Larga Noche'?

Pero las felicitaciones a HBO no deberían ser razón para la complacencia, sino la demostración de que les queda mucho por hacer y ya no les quedan excusas para no hacerlo. Si en materia de películas fueron capaces de actualizar el material de la trilogía de Matrix para lanzarlo en 4K, pese a datar de hace 20 años, ¿a qué esperan para hacer lo propio ahora con clásicos como la muy remasterizable 'Los Soprano', o con éxitos recientes como 'El cuento de la criada' o la ya mencioanda 'Euphoria'?

Un vistazo a… 7 TRUCOS para sacarle el MÁXIMO partido a NETFLIX

¿Qué ofrece HBO Max en 4K y qué necesitamos para verlo así?

La lista completa (y oficial) de títulos en 4K Ultra HD, HDR 10, y Dolby Vision para los usuarios de HBO Max España es —a falta de incluir 'La Casa del Dragón', que no habrán tenido tiempo—, la siguiente:

Juego de Tronos

8-Bit Christmas

The Fallout

Kimi

King Richard

Matrix

Matrix Reloaded

Matrix Revolutions

Ni un paso en falso

Zack Snyder?s Justice League

Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray

Pero, ¿qué necesitamos para visualizar un contenido de HBO Max en 4K UHD con audio Dolby Atmos? Primero, saber que Dolby Atmos sólo estará disponible para la pista de audio en inglés, así que lo siento por los haters de los subtítulos. En cualquier caso, remitiéndonos de nuevo a información oficial de la plataforma, necesitaremos lo siguiente: