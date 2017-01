¿Podrá sobrevivir Tidal a las acusaciones de mentir sobre su número de usuarios?

La de Tidal es la historia de un grupo de artistas que un día decidió que el dinero que recibían de servicios de streaming como Spotify era demasiado poco y pensaron en montarse su propia alternativa. La historia de cómo ellos quisieron mejorar las condiciones para los creadores de música sin mejorarlas a la vez para los usuarios, y de cómo esa idea no consiguió despegar.

Y por si el número de usuarios activos que ya estaba dando la propia Tidal era poco esperanzador, un informe publicado en noruega por el periódico Dagens Næringsliv apunta a que sus datos estaban inflados, y donde sus responsables decían en marzo que había 3 millones de usuarios, en realidad podría haber únicamente 850.000. Una cifra que, de ser cierta, confirmaría los rumores que desde hace meses apuntan que Tidal es el fracaso más espectacular de compañías de internet en años.

El informe noruego se basa en datos internos y en los de los pagos realizadosl a las diferentes discográficas, y ofrece datos sobre dos periodos diferentes de tiempo, el informe de su primer millón de usuarios en 2015 y el de los 3 millones alcanzados según el servicio de streaming el pasado mes de marzo.

Según estos datos, cuando desde Tidal tuitearon en septiembre del 2015 que tenían un millón de usuarios, datos internos apuntarían a que la cifra exacta era de 830.000 suscriptores, y según los pagos a las discográficas únicamente tendrían 350.000. Algo parecido pasa con los tres millones anunciados el pasado marzo, según datos internos serían únicamente 1,2 millones, y según los pagos a las discográficas sólo 850.000.

De momento, ningún otro medio ha obtenido datos internos o de las discográficas con los que verificar el informe del Dagens Næringsliv, por lo que no tiene por qué ser verdad hasta que no se verifique. En cualquier caso, habiendo salido el informe este fin de semana a día de hoy Tidal aún no ha hecho ninguna declaración oficial, algo que puede sembrar ciertas dudas.

¿El último tropiezo de Tidal?

No es ningún secreto que el servicio de streaming de Jay Z y compañía no está consiguiendo la repercusión que se esperaba. Independientemente de que su última cifra de usuarios fuera de 3 millones o tres veces menos, esta aún estaría muy lejos de las que manejan otros servicios como Spotify o Apple Music.

La plataforma ha intentado hacerse un hueco en el sector a base de exclusivas como la de Kayne West, un fracaso que sólo consiguió aupar su disco en las listas de los más descargados. También han intentado ganarse a los audiófilos, primero con pistas en FLAC y después apostando por el Hi-Fi, un plan con un coste de 20 dólares anuales que tampoco ha terminado de cuajar.

De hecho, tampoco ayuda que en los últimos meses desde la propia Tidal hayan tirado la toalla. Por ejemplo, tras los rumores el verano pasado de que podrían ser comprados por Apple, el propio Kayne West le pidió a Apple que realizase esa compra "por el bien de la música". Y es aquí, en la posibilidad de ser comprado por otros donde entra el informe noruego.

Podríamos estar ante un caso parecido al de Yahoo con sus megafiltraciones. Quizá hubiera habido empresas interesadas en comprar Tidal viéndolo como un servicio con potencial que no termina de despegar, pero si se confirma que han estado falseando su número de usuarios esto podría convertirlos en una manzana envenenada a la que pocos se atrevan a darle un mordisco.

Que Tidal lo está pasando mal, por lo tanto, no es ninguna sorpresa, se sabe desde hace tiempo. Pero ahora, con este nuevo informe parece que sus posibilidades de acabar bien o siendo comprados por otro se minimizan aún más. Será clave ver la respuesta de este servicio, que tendrá que presentar un informe detallado para despejar cualquier duda, sea finalmente verdad o no lo que dice el Dagens Næringsliv.

Vía | Dagens Næringsliv

