Spotify presenta una experiencia inmersiva que 'te lleva' de vacaciones con tu música y los típicos sonidos del verano

Indudablemente este verano está siendo distinto. Los viajes se han reducido drásticamente, se han acortado, se han realizado a destinos mucho más próximos o, directamente, no se han producido. Las vacaciones no son lo que eran.

Una circunstancia que Spotify pretende paliar, aunque sea parcialmente, con una experiencia de inmersión llamada Wish You Were Here que busca llevar al oyente a los típicos escenarios veraniegos con la mejor música de fondo.

Spotify también ha presentado su lista anual de canciones del verano, Songs of Summer, compuestas por las veinte canciones más reproducidas en la plataforma estos días

Ojalá estuvieras aquí... y escucharas las canciones del verano de Spotify

Wish You Were Here lo que busca es transportarte con determinados ambientes sonoros a lugares en los que te hubiese gustado estar este verano.

Primero, al entrar en la web, tendremos que elegir un tema musical entre los exitazos propuestos por Spotify como Break My Heart de Dua Lipa, Rain on Me de Lady Gaga y Ariana Grande o Blinding Lights* de The Weekend, por citar algunos, y a continuación el escenario veraniego que nos acompañará en la escucha.

Una playa en la que las gaviotas te acompañan, una animada fiesta en una piscina con amigos, una hoguera en un bonito paraje rural, una celebración en tu barrio o una simple visita a uno de tus restaurantes favorito, entre otros ambientes.

Además de este curiosa web, Spotify también ha presentado en las últimas horas su lista anual de canciones del verano. Songs of Summer compila las veinte canciones más reproducidas en la plataforma entre el 1 de junio y el 15 de agosto.