Spotify Wrapped 2025: cómo ver tu resumen del año con tus estadísticas de canciones y artistas favoritos

Spotify Wrapped 2025 ya es oficial. La plataforma de streaming ha activado su resumen anual, permitiendo a sus más de 700 millones de usuarios consultar qué artistas, canciones y podcasts han monopolizado sus auriculares durante los últimos doce meses.

Cómo acceder a tus estadísticas. La mecánica se mantiene, pero con matices. Para ver el resumen es imprescindible tener la aplicación actualizada a la última versión en iOS o Android. Al abrirla, aparecerá el aviso, aunque también es posible acceder vía navegador web en spotify.com/wrapped. La gran mejora de usabilidad este año es el control de la reproducción: ya no estamos obligados a ver las "stories" de forma lineal; el usuario ahora puede pausar, retroceder y saltar secciones con total libertad, manejando el ritmo de la experiencia.

"Edad Musical" y la llegada de los álbumes. Spotify ha lanzado varias métricas nuevas para refrescar el formato. Destaca edad musical, una función que analiza el año de lanzamiento de tus canciones más frecuentes para compararte con otros usuarios de tu generación. Además la plataforma incluye por fin una diapositiva específica para los Álbumes más escuchados, un dato que hasta ahora quedaba diluido frente a las canciones sueltas.

Un vistazo a… 27 TRUCOS de SPOTIFY - ¡Controla toda tu MÚSICA como nadie!

De los "Clubs" a la fiesta con amigos. El algoritmo también te asignará este año a uno de los seis "Clubs" de escucha, perfiles que definen tus hábitos de consumo (similar a las personalidades de años anteriores). En el apartado social, se estrena Wrapped Party, una herramienta interactiva diseñada para comparar tus gustos directamente con los de tus amigos y ver en qué puntos convergen (o divergen) vuestras obsesiones musicales.

Los podcasters ganan visibilidad. Ahora interacción se expande más allá de los músicos. Si en ediciones pasadas recibíamos vídeos de agradecimiento de cantantes, en 2025 se suman los podcasters. Programas populares en España como La Ruina, Nadie Sabe Nada o Criminopatía han grabado mensajes exclusivos que aparecerán integrados en el resumen de aquellos oyentes que los tengan en su top.

El contexto global. Más allá de los datos personales, el Wrapped sirve de termómetro de la industria. A nivel mundial, Bad Bunny ha recuperado la corona como el artista más escuchado del planeta en 2025, impulsado por el lanzamiento de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que también se ha posicionado como el disco número uno global.

Imágenes | Spotify

En Xataka Móvil | Me he hecho mi propio podcast del Spotify Wrapped 2025 usando la IA y es mejor que el original