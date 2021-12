Así está hinchando Microsoft su navegador Edge con nuevas funciones de lo más 'random': lo último es un panel de juegos web

Microsoft ha decidido atraer múltiples perfiles de usuario a su navegador web Edge —lo cual es muy loable— y para ello parece determinado a agregar toda clase de añadidos al mismo, buscando adaptarlo a múltiples dinámicas de uso.

Así, en los últimos meses hemos ido viendo cómo integraba en las versiones experimentales de Edge desde un solucionador de operaciones matemáticas hasta funciones relacionadas con el comercio electrónico, pasando por un recopilador de citas, un 'seguidor de feeds' o funciones de integración con MS Office.

Ahora, ha añadido a esta lista un panel de juegos integrado en la barra Omnibar, que permite acceder a numerosos videojuegos web, la mayoría de ellos juegos arcade, de puzzle, cartas y deportes procedentes de la plataforma MSN Games, como se puede apreciar en la imagen superior.

Esta última adición se ha conocido gracias a su filtración por parte de un usuario de Reddit, al haber sido uno de los pocos que, aleatoriamente, han recibido esta nueva función en su instalación de Edge Canary.

La gestión de cupones de compra, otro añadido reciente.

Toda esta serie de añadidos hace que muchos usuarios se pregunten si Microsoft no está empezando a 'hinchar' Edge más de lo debido y si, al no tratarse de funciones fundamentales de un navegador, no debería lanzarlas como meras extensiones (incluso como extensiones de instalación predeterminada, si lo consideran necesario, siempre y cuando pudieran desactivarse).

El problema, además, es que son funciones añadidas sin un eje articulador claro, de manera un poco —como se diría ahora— 'random'.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

¿Qué puede aprender Microsoft de un antiguo rival?

Durante la encarnizada 'Guerra de los Navegadores' de los 90 y comienzos de los 2000, el rival de Internet Explorer ('abuelo' del actual Edge) fue Netscape Communicator, una 'suite' que instalaba conjuntamente navegador, cliente de email, agenda de contactos, calendario, cliente de noticias, editor HTML, etc.

Con el tiempo Netscape llegó a la conclusión de que se había 'hinchado' demasiado su software, que terminó siendo heredado y 'desmembrado' por el proyecto Mozilla, surgiendo de ahí el navegador Firefox, el cliente de e-mail Thunderbird, el calendario+agenda Sunbird, el editor Composer, etcétera.

Los usuarios percibieron negativamente este inflamiento de su navegador pese al hecho de que eran funciones interrelacionadas y de que contaban cada una de ellas con su propio ejecutable. De modo que, ¿qué podemos pensar de un navegador que empieza a sumar tantas funcionalidades distintas y dispersas como Edge, y además lo hace integrándolo todo en un mismo programa?

¿Son globos sonda que terminará retirando del navegador —al fin y al cabo, algunos de ellos no han llegado aún a la versión estable—, o tiene Microsoft clara su hoja de ruta?