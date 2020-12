Netscape Communicator y Mozilla Mail son los ejemplos de "software moderno" que aparecen en el acuerdo del Brexit

Netscape Communicator, uno de los pedazos de navegadores que llegamos a usar algunos dinosaurios en tiempos prehistóricos de finales de los 90, ha hecho una extraña reaparición en un importante documento de 2020: el acuerdo del Brexit.

Y es que tras meses y meses de negociación, la Unión Europea finalmente firmó el acuerdo del Brexit para su futura relación el con Reino Unido. Un documento gigantesco que cuenta con una sección dedicada a las tecnologías de cifrado, una en la que curiosamente se refieren a programas como Mozilla Mail y el mencionado Netscape como "software moderno".

Como apuntan en The Guardian, el texto se encuentran en la página 921 del acuerdo, uno que debido a su urgencia dejó muy poco tiempo para que fuera examinado por los miembros del parlamento, pero que rápidamente está siendo explorado por Internet.

Netscape Communicator is mentioned in Brexit document ... Almost feels like it is 40 years old ...1K RSA and SHA-1 ... one day we will build a digital world fit for the 21st Century ... pic.twitter.com/1cg6uX3clw