Amazon va a matar esta histórica función de los Kindle dentro de un día: así puedes prepararte y descargar toda tu biblioteca de ebooks

Una acción muy habitual para todos los consumidores que adquieren libros digitales en Amazon está próxima acabarse. Desde mañana mismo, 26 de febrero, la compañía eliminará la posibilidad de descargar y transferir a través de USB los ebooks que se hubieran comprado en su tienda. De esta manera, ya no se podrán descargar los libros de manera directa en el ordenador y tampoco transferirlos a terceros dispositivos.

Esta es una medida un tanto polémica. Hasta ahora se permitía fácilmente tener descargados cientos de libros para transferirlos al libro electrónico de una manera cómoda (sobre todo si no tenían conexión a internet). Esto hacía que Amazon no pudiera editarlos y tampoco eliminarlos de su tienda. Es por ello que si quieres mantener toda la biblioteca de libros que has ido comprando debes correr contrarreloj.

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

Los eBook dejarán de poder descargarse este mes de febrero

Para poder descargar esta librería de libros hay varias opciones diferentes. la más típica de todas es cuando se tiene vinculado un dispositivo Kindle anterior a 2024 a la cuenta de Amazon. Al entrar en la biblioteca de libros en Amazon vas a poder encontrar en cada uno de los productos que tienes adquiridos. A esta se entra desde la página principal de Amazon siguiendo la ruta Mi Cuenta > Servicios digitales > Soporte para dispositivos > Gestionar contenidos y dispositivos > Dispositivo Kindle. También puedes acceder directamente desde aquí.

Al ver todos los contenidos que tienes, al lado de cada libro tendrás diferentes opciones. Selecciona 'Más acciones' y en el desplegable pulsa en "Descargar y transferir vía USB".

En la pantalla que surge seleccionar el Kindle que quieras y ya pulsa en 'Descargar'. Posteriormente se va a poder seguir usando programas como 'Calibre' para transferirlos a otos eBooks.

El problema es que de esta manera se va a ir de uno en uno para tener toda la biblioteca en el ordenador descargada. Es por ello que hay otras herramientas mucho más eficientes que no infringe el DRM de Amazon y que automatiza el proceso de descarga de cada uno de los libros que tienes en la biblioteca.

Se trata de 'Amazon Kindle eBook Bulk Downloader' y se encuentra en GitHub con las instrucciones para su uso. El creador recuerda que igualmente no es posible tener vinculado un modelo de eBook posterior a 2024, ya que la descarga con estos modelos está bloqueada. Además, en el ordenador se debe tener instalado Bun para ejecutar el código.

A partir de ahí con el comando 'bunx puppeteer browsers install chrome' se habilitará una sesión especial en Chrome para usar esta herramienta. Un comando que se deberá introducir en Terminal o en PowerShell. A partir de ahí será ir siguiendo todas las indicaciones, que aparecen en GitHub.

Obviamente, se deberá proporcionar las credenciales de acceso a la cuenta de Amazon donde se cuenta con la biblioteca de libros que se quiere descargar. El objetivo al final es hacer lo mismo que podrías hacer a mano con cada uno de los libros, pero haciéndolo mucho más eficiente.

Lo que está claro es que con esta decisión Amazon está 'matando' a los modelos más antiguos que no tienen capacidad de conectarse a internet a través de Wifi, haciendo que se tenga que adquirir uno nuevo. Esto confirma que al final el producto digital no es 100% de nuestra propiedad, como puede ocurrir con los juegos de Steam que también están en un entorno muy concreto.

Vía | Arstechnica @felipepelaquim

En Genbeta | Las ocho mejores webs para leer cómics online gratis y de forma legal