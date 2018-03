Telegram es uno de los servicios de mensajería instantánea más populares del mundo. No llega al nivel de WhatsApp o WeChat en cantidad de usuarios, pero ha sumado una importante cuota y su influencia, así como sus características, la han convertido en la plataforma de comunicación preferida por muchos.

En este artículo vamos a enseñarte cómo actualizar Telegram a la última versión si acaso tienes dudas sobre este asunto. Es un proceso sencillo dado que esta aplicación, a diferencia de su principal rival, solamente se puede actualizar a través de las tiendas de aplicación, Google Play en el caso de Android, App Store en el caso de iOS o Microsot Store en el caso de Windows Phone. Eso si hablamos de móvil, porque en escritorio hay más opciones. ¡Toma nota!

Cómo descargar la última versión de Telegram en Android, iOS o Windows Phone

En este ejemplo con la ficha de Telegram en Play Store, al estar la aplicación actualizada a la última versión, en lugar del botón 'Actualizar' aparece el botón 'Abrir'.

Primero vamos a ocuparnos de los móviles, principal dispositivo en el que se emplea Telegram. ¿Cómo actualizamos a la última versión? Muy sencillo. Tanto en terminales Android, iPhone o celulares Windows Phone tendremos que dirigirnos a la tienda de aplicaciones, como hemos dicho, Google Play, App Store o Microsot Store, y buscar "Telegram". Fácil, ¿verdad?

Cuando nos aparezcan los resultados, tocaremos sobre la aplicación y accederemos a su ficha, donde se presentan sus diferentes datos y características. Si la aplicación cuenta con una nueva versión que no se ha instalado en nuestro dispositivo, nos aparecerá un botón de Actualizar. Si así es, tocamos sobre él y se instalará la última versión. Si no aparece, es que estamos al día y tenemos el último Telegram disponible. El asunto no tiene mayor complicación.

Si tuvieses algún problema para encontrar Telegram aquí te dejamos los enlaces directos a cada una de las fichas en las respectivas tiendas de aplicaciones: Telegram para Android, 4.1 y superiores; Telegram para iOS, 6 y superiores; y Telegram para Windows Phone.

Cómo descargar la última versión de Telegram en Windows, macOS y Linux

Ventana de ajustes de Telegram Desktop.

Ahora vamos a ocuparnos de las versiones de escritorio, vamos a ver cómo actualizar Telegram a la última versión en Windows, macOS y Linux. En este caso habrá varias formas de hacerlo, dependiendo de si hemos instalado desde el ejecutable que proporcionan los desarrolladores de la plataforma en la página dedicada a Telegram Dektop o desde las tiendas de aplicaciones de los sistemas.

En el último caso, si hemos instalado desde la Microsoft Store en Windows o desde la Mac App Store en macOS, bastará con estar atentos a las actualizaciones, porque teóricamente deberían llevarse a cabo de forma automática. Pese a todo, comprobar que ejecutamos la última versión de Telegram será tan sencillo como seguir los pasos seguidos cuando queríamos la última versión en móviles: visitar las fichas del servicio.

Accedemos a las tiendas, buscamos la aplicación y en su ficha vemos si nos permite actualizar. Si así es, lo hacemos y estaremos al día. Si no se nos dice que debamos actualizar, es que tenemos el último Telegram. Como en el caso anterior, aquí os dejamos los enlaces directos a Telegram Dektop en la Microsoft Store y Telegram Dektop en la Mac App Store.

En el caso de Linux o en el caso que tengamos instalado Telegram Desktop desde los ejecutables que proporcionan sus responsables, tendremos que ejecutar la aplicación, pulsar sobre el icono de menú en la parte superior derecha (esas tres rayas horizontales y paralelas) y clicar en Ajustes. Una vez en la pantalla que se nos habrá abierto nos desplazaremos hasta el apartado General.

Ahí podremos ver si lo tenemos configurado para que se actualice automáticamente y qué versión usamos. Todo ello junto a un enlace, Buscar actualizaciones. Si clicamos y todo está en orden nos dirá que "la última versión está instalada". Si no, descargará la nueva y podremos proceder a la instalación para conseguir actualizar Telegram a la última versión.

En Genbeta | Telegram lanza una librería open source para que sea más fácil desarrollar tu propia versión de Telegram