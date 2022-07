Cómo eliminar completamente el historial de búsquedas que has hecho en Amazon

En muchos casos nos preocupamos demasiado por eliminar el historial de Chrome o el de Firefox, pero a veces se olvida el historial de las búsquedas que hacemos dentro de los sitios web. Uno de estos sitios es precisamente Amazon, donde se realizan muchas búsquedas en el día a día, y estas se usan para conseguir tener la mejor experiencia posible.

Todas las búsquedas que se van realizando en Amazon quedan almacenadas en un historial. Esto es ideal para que el sitio web aprenda sobre todos tus gustos y te ofrezca productos de manera personalizada a raíz de tus búsquedas. Si bien, a veces puede ser un auténtico problema tener un historial realmente lleno de diferentes búsquedas.

Deja como el primer día el historial de Amazon

Ya sea porque quieres evitar que alguien sepa lo que has estado mirando, o simplemente para que no te aparezcan nunca más las mismas recomendaciones, puede ser interesante dejar el historial lo más limpio posible. Amazon permite realizar esta consulta, borrarlo y también evitar que se vaya almacenando. De esta manera se trata de dar cumplimiento a las más estrictas políticas de privacidad de la empresa.

Lo primero que vas a tener que hacer es acceder a la web de Amazon. En la barra superior, seleccionar la opción "Amazon.es de...". En este caso, en lugar de los tres puntos se visualizará el nombre que tengas configurado en la cuenta.

Una vez hecho esto, volverás a la parte superior de nuevo y seleccionarás Mi historial de navegación en la barra superior donde vas a encontrar tu perfil público o tus recomendaciones personalizadas.

Ahora vas a poder tener acceso a una gran lista de productos que has consultado a lo largo de toda tu trayectoria de Amazon. Conforme vayas bajando podrás tener acceso a cada vez más productos, ideal por si has perdido alguno de ellos y no has guardado el enlace para poder volver a rescatarlo.

Pero si lo que de verdad te interesa es eliminarlo, desplázate hasta la parte derecha de la pantalla en la parte superior y pulsa en Gestionar historial. Se desplegará automáticamente un menú en el que se podrán eliminar todos los artículos de la vista, y también para desactivar el registro de estos productos, con las limitaciones que se podrán presentar.

Al momento de pulsar en Eliminar todos los artículos de la vista verás como y esto se traslada también a las opciones personalizadas que se vayan ofreciendo. El único modo que tendrá la página en mostrar alguna recomendación es basándose en los pedidos que hayas efectuado y que también permite analizar todos tus gustos.