Cómo eliminar múltiples suscripciones a listas de correos desde Gmail sin usar servicios de terceros

Hoy nos enteramos que Unroll.me el popular servicio para eliminar suscripciones de correo que no te interesan, había estado vendiendo los datos de sus usuarios a Uber, y una vez que fueron pillados en ello, emitieron un comunicado no disculpándose, sino expresando como les "rompía el corazón" la desconfianza generada a sus usuarios y también aprovecharon para recordarnos que no leemos los términos de servicio.

Y tienen razón, las empresas que ofrecen servicios gratuitos tienen que generar ganancias de alguna forma, y si el modelo de negocio de ellos es vender los datos de sus usuarios, somos los usuarios los que debemos decidir si estamos dispuestos a intercambiar esto por un servicio solo porque es gratis.

Unroll.me no será la primera ni la única empresa que hace esto, pero si ahora que lo sabes, te resulta incomodo seguir usándolo, prueba con esta solución:

Gmail Unsubscriber

En su blog el ingeniero y blogger Amit Agarwal ha compartido un método para eliminar suscripciones de correo no deseado de tu bandeja de Gmail de forma sencilla y en lote, sin tener que recurrir a ningún servicio de terceros ni dar acceso a nadie a tu cuenta de Google.

Agarwal ha creado un script de Google open source que analiza el contenido de los emails en lote y encuentra el enlace para eliminar la suscripción. Si el script encuentra la opción para desuscribir, la presiona automáticamente y elimina la suscripción de tu email.

Si el servicio que envía los correos también requiere que envíes un mensaje adicional para completar la eliminación, algo que suele pasar y genera otra molestia más, el script también lo hace solo.

Cómo instalar el script en Gmail

Haz click aquí para crear una copia de la hoja de cálculo de Google y copiarla a tu Google Drive.

Una vez abierto el documento, haz click en la nueva opción Gmail Unsubscriber que aparece en el menú y luego selecciona Configure.

Deberás dar autorización al script para que acceda a tus datos de Google. Presiona continuar para hacerlo. Tus datos no serán almacenados ni subidos a ningún sitio externo.

Lo siguiente es elegir un nombre para la etiqueta, por defecto se llama "Unsubscribe", puedes cambiarlo por lo que quieras, luego presiona Save configuration y cierra la ventana.

La etiqueta tomará un par de minutos en aparecer en tu Gmail, pero una vez que esté ahí, puedes aplicarla a cualquier correo del cual te quieras dar de baja, el script hará su magia, y en unos 15 minutos estarás desuscrito y no recibirás más de esos mails.

La hoja de calculo en Google Drive se irá llenando con todas las suscripciones eliminadas y te mostrará el estatus actual de la suscripción, el remitente y donde está el enlace para darse de baja.

Vía | The Next Web

