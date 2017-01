Cómo tomarte un respiro de un amigo en Facebook sin tener que eliminarlo de tu lista o bloquearlo

La normalización de las redes sociales se ha extendido tanto que las relaciones que tenemos con la gente en ellas ya no pueden catalogarse como "fuera de la vida real", o como sea que se pudiesen menospreciar antes de que el Internet se apoderase de todo. Sin embargo, las reglas si siguen siendo un poco diferentes.

Dejar de seguir a alguien en Twitter o bloquearle en Facebook sería el equivalente a decirle a alguien en su cara "No quiero verte ni escucharte nunca más". Demasiado rudo, y sin embargo, a veces nos sentimos así con amigos o familiares que son excesivamente molestos. Por suerte, Facebook tiene una opción para que limites de gran forma el contenido que algunas personas pueden ver sobre ti y tú sobre ellos, sin tener que eliminar la amistad y ofender a alguien, o peor, bloquearlo y causar un drama.

No sabía hasta hace poco que tal función existía, pues solo aparece cuando intentas bloquear a una persona en Facebook que ya es tu amigo. Por razones que no voy a discutir aquí, he bloqueado una enorme cantidad de usuarios en la red social, pero jamás había visto esta opción, porque no aparece si se trata de un "extraño".

Si algún amigo en Facebook te causa tanta molestia que ya has considerado llegar a bloquearlo en lugar de apostar por la más delicada opción "Dejar de seguir", en cuanto presiones ese botón en su perfil, Facebook te ofrecerá otra alternativa: tomarte un respiro.

Aunque suene a la frase favorita de Ross en Friends, este "respiro" es una característica de Facebook que te permite ver menos contenido de una persona en específico y al mismo tiempo limitar lo que esa persona ve sobre ti. Y, lo mejor de todo es que ni se va a enterar, a diferencia de lo que pasaría si lo eliminas de tu lista de amigos o lo bloqueas.

La primera opción puede limitar los lugares en los que ves a ese amigo. Puedes evitar que cualquier publicación suya o en la que se le etiqueta se asome a tu feed. Dejarás de recibir solicitudes para enviarle mensajes o etiquetarlo en fotos.

La segunda opción te deja limitar lo que ve ese amigo. Aquí es donde entra la mayor diferencia con solo dejar de seguir, pues si elijes "no mostrar tus publicaciones" esta persona pasará a tu lista de acceso restringido. Esto no tendrá efecto si vas de listo y lo etiquetas, o si lo que estás compartiendo es completamente público, debe ser "solo amigos".

Finalmente tienes una opción extra. Con esta puedes editar el estado de tus publicaciones anteriores y aquellas en las que se te etiquetó. Puedes impedir que tus publicaciones en las que esté etiquetado ese amigo indeseado sean visibles al resto de tus amigos, al menos que estén etiquetados en ellas. Puedes hasta borrar todo el contenido que se hayan publicado mutuamente en el muro del otro.

Todo el proceso puedes hacerlo desde la web de Facebook o desde las aplicaciones móviles, funciona igual. Feliz break-up.

