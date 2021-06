Google Fotos gratis ilimitado no existe a partir de hoy: qué hacer si no quieres cambiar de servicio

Hasta el 31 de mayo de 2021, Google Fotos ofreció almacenamiento gratuito ilimitado de fotos y vídeos en "alta calidad". Hasta ese día, todo lo que subieras no contaba para los 15 GB de almacenamiento gratis que te da Google para Drive. Y, si bien cuentas con múltiples alternativas, ningún servicio ofrece almacenamiento gratuito ilimitado.

Tienes opciones un poco más complejas como hacerte tu propio "Google Fotos" con un NAS, o incluso alojarlo en una Raspberry Pi, o buscarte una alternativa en la que puedas pagar poco al año en un plan ilimitado como con Amazon Fotos. Pero, si quieres seguir usando el servicio de Google porque ya estás acostumbrado a él y te parece lo más cómodo, hay algunos argumentos a favor de esto, y nosotros te contamos qué puedes hacer para aprovechar mejor el espacio que te queda a partir de ahora.

Herramientas para gestionar tu espacio y eliminar las fotos innecesarias

Google Fotos ahora cuenta con una herramienta para gestionar nuestro espacio que resulta bastante útil, especialmente porque tiene una opción que nos ayuda a eliminar fotos borrosas, es decir, el algoritmo de la app se encarga de buscar las peores fotos de tu biblioteca y te deja borrarlas en lote para ahorrar espacio.

Esta es una herramienta que puedes comenzar a usar a partir de ahora con frecuencia, ya que todas las demás fotos borrosas que tenías realmente no cuentan para el almacenamiento, no importa mucho si la usas hoy, pero sí importa que la uses de ahora en adelante con cierta frecuencia para conservar solo las fotos que valen la pena en ese espacio limitado.

Esta opción solo la vas a encontrar en la app móvil si tienes activa la copia de seguridad automática de Google Fotos, algo que quizás quieras desactivar a partir de ahora, sí solo quieres subir al servicio de forma manual las fotos que más te interesa conservar. De otro modo, tendrás que hacer vigilancia constante de las fotos que conservas o no en la nube para que no se llene tu espacio demasiado rápido.

Para ello solo tienes que abrir Google Fotos, tocar en tu foto de perfil, seleccionar "Espacio de almacenamiento de la cuenta", luego ir a "Gestionar almacenamiento" y ahí encontrarás opciones para "Revisar y eliminar". En un toque puedes borrar fácilmente todas las capturas de pantalla, fotos y vídeos grandes, o las fotos borrosas que encuentre la aplicación.

En el mismo sitio, puedes comprobar también cuánto espacio te queda , en incluso Google te hace un cálculo y te dice cuánto tiempo en años te va a durar el espacio actual que tienes si subes fotos al mismo ritmo que hasta ahora. Además de esto, también encontraras sugerencias para eliminar archivos de otras aplicaciones de Google, como Gmail y tus documentos y archivos en Drive que también cuentan para esos 15 GB.

Todo esto también lo puedes hacer desde la web si entras a photos.google.com/quotamanagement.

Qué opciones tengo si decido pagar

La relativamente buena noticias es que, los planes de pago de Google One, el almacenamiento premium de la nube de Google, es bastante accesible y en los planes de Workplace hasta bajó sus precios un 50% a finales del año paso, quizás pensando en atrapar esos usuarios que necesitan mucho espacio. Sin embargo, hay planes que cuestan tan poco como 1,99 euros al mes.

Los planes básicos de Google One inician en 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año por 100 GB de espacio de almacenamiento. Si pagas un euro más al mes, te duplican el espacio a 200 GB, y si pagas 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año, obtienes 2 Terabytes.

Si formas parte de una empresa u organización que utilice Google Workspace, se puede acudir a Drive para contratar algunos de los planes más potentes para el espacio profesional. Este incluye planes de 10, 20 y 30 Terabytes por 49,99 euros, 99,99 euros y 149,99 euros respectivamente.