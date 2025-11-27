Renfe lanza una web oficial con mapas para que podamos conocer la ubicación de los trenes en tiempo real

Renfe ha estrenado una web donde podemos conocer la ubicación de los trenes de Cercanías y Rodalies en tiempo real. Además, como explica un comunicado oficial de la empresa de transporte, también se puede conocer en un instante el estado de la red en cada momento, observar la situación de cada tren en el mapa ferroviario y saber si va puntual o se retrasa.

La web permite al usuario consultar todos los núcleos de Cercanía y Rodalies a través del mapa completo con todos los trenes en funcionamiento. Puedes seleccionar primero la comunidad autónoma que te interesa, de ahí escoger la línea de la que quieres informarte y luego la parada. En ese momento es cuando te indica si va a tiempo o no y a qué hora se espera que llegue a la parada en el lugar que has indicado.

Según recoge RTVE, para facilitar su uso y difundir los datos de la web, Renfe la ha habilitado para que terceros, como plataformas de planificadores de ruta como Google Maps, puedan ofrecer este servicio por sus canales.

Cómo funciona

En cuanto a la puntualidad de los trenes, en la web los usuarios pueden comprobar la regularidad de cada una de las máquinas a medida que se desplaza. El color verde significa que va en hora o con un retraso inferior a los tres minutos. Entre los tres y los cinco minutos el color asignado es el naranja. El rojo muestra demoras superior a los cinco minutos.

De todos modos, comprobando en la web veo que la parada más cerca a mi casa, donde el tren suele retrasarse (es una línea de vía estrecha de la antigua FEVE), no hay información sobre los horarios como sí hay en otras líneas.

Cuando funciona de manera correcta, los usuarios también podrán obtener información específica de los trenes, como a qué línea pertenecen, el trayecto que realiza, la parada en la que se encuentra, la última que ha efectuado y la siguiente que va a hacer. También señala el tiempo que queda para llegar y la hora a la que se prevé.





