Si Wordle se te queda corto, este juego de lógica diario es todo un desafío

A comienzos de este año, Wordle llegó arrasando siendo uno de sus puntos más fuertes el hecho de que solo puedes jugar una vez al día. No hay riesgo de quedarse horas y horas combinando palabras (a no ser que hables muchos idiomas y puedas jugar en varias plataformas de diversos países). Estos juegos de una partida al día se popularizaron y ahora hemos descubierto uno más.

Figure Game es un puzzle de colores y tu objetivo es conseguir deshacerte de todas las fichas en unos movimientos limitados. Cada día tienes un puzzle nuevo y puedes compartir tus resultados con tus amigos si te gusta un poco de competición.

Tienes 11 movimientos y, con ellos, solo puedes eliminar las fichas que están abajo del todo. Puede ser desde una sola ficha, si no tiene otra del mismo color cerca, hasta un grupo de fichas que están juntas y comparten color. El objetivo final es limpiar el panel. Y no es tan sencillo. Por ello, lo que sí varía del Wordle es que, en este caso, si no consigues resolverlo, te da más oportunidades, siempre con el mismo puzzle, eso sí.

Si ves que te quedas atascado en los intentos, hay pistas. Todo está en inglés y cuando veas que te da una "hint" y te dice por dónde deberías empezar la jugada para tener más oportunidades de lograr limpiar la pantalla, deberías hacerle caso.

Cuando ganas el juego, en alguno de tus intentos, te da resultados como qué porcentaje de personas lo ha logrado en el mundo en ese día, y un gráfico sobre los intentos del resto de jugadores. Además, puedes pulsar sobre el cuadro azul de share y se te copia tu resultado del día y puedes enviarlo por mensajería a tus contactos para ver qué consiguen ellos y competir.

Un vistazo a… 11 WEBS para DESCARGAR EBOOKS GRATIS para tu KINDLE Xataka TV

Un juego colaborativo

El propio creador de esta web (no hay aplicación) dice que hizo esto "por diversión" y porque me gustan los juegos de puzzle cortos y diarios. Me inspiré en juegos como Wordle, Threes, Tetris y Monument Valley. No usa cookies ni rastreadores. Utiliza el localStorage de tu navegador para hacer un seguimiento del estado del juego.

Para el análisis, usa una herramienta de análisis muy básica, centrada en la privacidad, llamada Umami, para comprender las tendencias generales de uso. Estos análisis no incluyen ninguna información personal identificable sobre ti. También lleva un widget de chat que también promete privacidad, llamado Crisp, que puedes utilizar para ponerte en contacto con el creador del juego con comentarios o preguntas. Cuando inicies un chat, Crisp instalará una cookie. Si quieres evitarlo, puedes enviar un mensaje en Twitter a su cuenta personal.

La construcción de Figure ha sido de forma colaborativa con personas que trabajan en los siguientes proyectos de software libre y de código abierto: Lexend (fuente), Lora (fuente), Framer Motion, React, Redux, Next.js, PostgreSQL, Tailwind CSS, y Umami.