De Star Wars Battlefront 2 a un gato: los diez comentarios con más votos negativos de Reddit

No ha sido una semana fácil para EA. Se acercaba el lanzamiento de 'Star Wars Battlefront II', y poco a poco vieron como las críticas les llegaban desde todas las redes sociales, especialmente en Reddit.

Los fans de esta franquicia se quejaban de la política de microtransacciones en 'Star Wars: Battlefront II'. El aluvión de quejas ha sido tal que EA comunicó hace unas horas que eliminaba todas las microtransacciones del juego hasta nuevo aviso.

Today, we turned off in-game purchases for #StarWarsBattlefrontII. The game is built on your input, and it will continue to evolve and grow. Read the full update: https://t.co/asGASaYXVp pic.twitter.com/vQSOmsWRgk — EAStarWars (@EAStarWars) 17 de noviembre de 2017

El top 10 de votos negativos en Reddit

Gran parte de esta "victoria" llega gracias a la comunidad de Reddit, que ha sido muy activa estos días. De hecho, han conseguido batir un récord en la plataforma, llegando a publicar el comentario con más votos negativos: -676.000 votos.

De hecho, esta lucha todavía no ha acabado. Muchos podrían pensar que haber eliminando las microtransacciones podría calmar los ánimos de Reddit, pero actualmente hay varios posts en el top de la plataforma que instan a seguir con el boicot:

10: Gato

En Reddit hay un tipo de humor muy característico, algo que puede hacer gracia a algunas personas y aborrecer a otras. El décimo comentario con más votos negativos lo demuestra, ya que simplemente han contestado "gato" a la foto de un felino.

Ocurrió en el subrredit CatsStandingUp y acumula más de 6.000 votos negativos. Irónicamente, el mismo comentario recibió tres veces Reddit Gold (un galardón de pago que hace que desaparezcan los anuncios, temas y otros beneficios).

9: Ellen Pao hablando sobre moderadores

Hace dos años Ellen Pao dimitía de su puesto como CEO de Reddit. Dejaba así atrás un período de críticas por parte de los usuarios, llegando a afirmar que estaba cansada de sus comentarios "enfermizos".

Ella es autora del noveno comentario con más votos negativos, en una entrada sobre alternativas a Reddit. Pao entró a comentar sobre el apoyo a los moderadores, acumulando más de 7.200 votos negativos.

8: Profesores en contra del cristianismo

En esta historia nos remontamos ocho años en el tiempo. La entrada en Reddit hablaba de un profesor europeo en Estados Unidos que había alertado a sus alumnos acerca de los comportamientos de algunas personas creyentes.

Se publicó en subreddit sobre ateísmo, y alguien decidió insultar (aparentemente) al profesor. De esta manera, entró directamente al número 8 de comentarios negativos, con más de 7.500 downvotes.

7: Un meme que sigue teniendo mala suerte

Uno de los memes más repetidos en Reddit es el llamado 'Bad luck Brian', protagonizado por un pelirrojo con brackets y un chaleco escocés. Su fama le llevó a crear un AMA (entradas en las que la comunidad puede hablar con el protagonista de una historia), pero Reddit decidió cerrarlo porque no lo veían suficientemente relevante.

El séptimo lugar lo ocupa un moderador que decidió explicar lo ocurrido, y durante tres años fue el comentario con más votos negativos. Actualmente, esta aclaración suma más de 8.9000 votos negativos.

6: Más AMA y más polémica sobre moderadores

Tras la polémica surgida en r/IAmA tuvieron que poner el subreddit privado. Estaban hablando de ello en r/SubredditDrama cuando el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian (kn0thing) respondió a una de las críticas.

Como vemos, un usuario le dice que él es el culpable de todo esto y le pregunta qué va a hacer al respecto. ¿Su respuesta?: "las palomitas saben muy bien". De esta manera acumuló más de 10.000 votos negativos.

5: El CEO de Reddit editando los comentarios de fanáticos de Trump

Steve Huffman, cofundador y actual CEO de Reddit, admitía el año pasado haber modificado los comentarios de fanáticos de Donald Trump que le insultaban y criticaban.

Nuevamente, nos encontramos con una dicotomía interesante. Por una parte, este comentario sumó más de 11.000 votos negativos, pero al mismo tiempo recibió 73 veces Reddit Gold.

4: Comentarios en contra de la energía nuclear

Jill Ellen Stein es una médico, profesora y política estadounidense, candidata a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones de 2012 y 2016 por el Partido Verde. Hace un año protagonizó un IAmA, exponiendo su opinión acerca de la energía nuclear:

En total, más de 12.000 usuarios votaron negativamente su visión acerca de la energía nuclear. Ella la calificó de "tóxica" y "peligrosa".

3: Empleados de League of Legends en medio de un live chat

Riot es la compañía responsable de 'League of Legends', uno de los videojuegos con más seguidores del planeta. Un trabajador de la compañía decidió hacer un comentario en medio de un live chat en Discord.

Más tarde, en Reddit comentó que era su "opinión personal", algo que derivó en más de 19.000 votos negativos. Acabó pidiendo disculpas y apartándose de Reddit.

2: Pidió votos negativos, y Reddit obedeció

El usuario 96Phoenix publicó una imagen en r/ME_IRL pidiendo que sólo podían votar positivamente si votaban negativamente su comentario. Si una cosa hemos aprendido es que no debes retar a esta comunidad.

En total, más de 23.000 usuarios le hicieron caso y votaron negativamente su comentario. En cambio, 33.000 personas votaron positivamente la entrada, así que hubo muchos usuarios que desobedecieron su petición.

1: EA bate todos los récords

Y llegamos al punto de partida. EA ha batido todos los récords con su comentario en r/StarWarsBattlefront. Como vemos, están muy lejos de la segunda posición, con más de 676.000 votos negativos.

Además, esta entrada solo tiene cuatro días, así que esta cifra podría subir en las próximas semanas. Lo que está claro es que va a ser muy complicado que le arrebaten a EA esta posición. Ni sumando todos los votos negativos del resto de entradas en el top 10 nos acercamos a esta cifra.

En Xataka | Qué ha pasado con 'Battlefront II' y por qué media comunidad se ha puesto en contra de Electronic Arts