Un ejecutivo de Facebook dice que la red social "es como el azúcar" y que no deben utilizar sus poderes para ir contra Trump

The New York Times ha publicado un memorándum filtrado, en el que un ejecutivo de Facebook (y una de las personas más cercanas a Mark Zuckerberg) argumenta que la empresa tiene el deber "moral" de no inclinar la balanza contra Donald Trump en las próximas elecciones.

El tres de noviembre de este año se celebrarán unas nuevas elecciones en los Estados Unidos, y es difícil olvidar lo que sucedió en los anteriores comicios con el escándalo Cambridge Analytica y cómo estas prácticas favorecieron a que Trump acabase erigiéndose como presidente.

"Nos convertiremos en lo que tememos"

El nombre de este ejecutivo es Andrew "Boz" Bosworth, encargado actualmente de dirigir los experimentos de la compañía en realidad virtual y aumentada. En la nota filtrada, Boz deja claro que (si por él fuera) Trump no volvería ganar las elecciones:

"Me encuentro a mí mismo queriendo tirar desesperadamente de cualquier palanca a mi disposición para evitar el mismo resultado".

De todos modos, hace referencia a 'El Señor de los Anillos' para solicitar que no se utilice cualquier poder que tenga la compañía para interferir en el resultado de las elecciones de este año:

"Cuando Frodo le ofrece el anillo a Galadriel, ella al principio se imagina utilizando el poder con rectitud, pero sabe que eventualmente se corromperá. Por muy tentador que sea usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para cambiar el resultado, confío en que nunca debemos hacerlo o nos convertiremos en lo que tememos".

"Facebook es como el azúcar"

Por si fuera poco, en el memorándum filtrado encontramos otra analogía muy llamativa: Boz compara a Facebook con una sustancia adictiva: "aunque Facebook no sea nicotina, creo que probablemente es como el azúcar".

"El azúcar es delicioso y la mayoría de nosotros lo tenemos en un lugar especial en nuestras vidas. Pero, como todas las cosas, es beneficioso con moderación. Es una posición válida si quiero comer azúcar y morir antes de tiempo".

No es la primera vez que se filtra una comunicación interna escrita por Bosworth. En 2018, BuzzFeed News tuvo acceso a un documento el que defendía el énfasis de la empresa en crecer por encima de la seguridad y la privacidad.