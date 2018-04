"Quizá alguien muera en un ataque terrorista coordinado con nuestras herramientas", vicepresidente de Facebook

Últimamente los problemas de Facebook se suceden semana tras semana sin que parezcan tener fin. A los últimos, con el escándalo de Cambridge Analytica y la campaña #DeleteFacebook como principales protagonistas, se le ha sumado la filtración de un polémico memorando escrito en 2016 por Andrew "Boz" Bosworth, vicepresidente de Facebook, considerado íntimo de Mark Zuckerberg.

En el documento publicado por BuzzFeed News hace unos días, el ejecutivo explica que quiere hablar sobre "lo feo" del trabajo de la compañía y asegura que una de las consecuencias negativas de la conexión de personas que hace Facebook puede implicar la pérdida de vidas, aunque a pesar de ello lo siguen haciendo.

La parte positiva, dice Boz, es que estas conexiones pueden facilitar encontrar el amor o evitar la muerte de una persona al borde del suicidio. "La fea verdad es que creemos tanto en conectar a las personas que cualquier cosa que nos permita conectar más gente y más a menudo es buena de facto", sigue el memorándum.

La llamada a unir usuarios a cualquier precio se justifica de esta manera: "Es quizás la única área en la que las métricas cuentan la verdadera historia en lo que a nosotros respecta".

A continuación, Bozworth se reafirma en la misión de Facebook asegurando esta vez que "es por eso que todo el trabajo que hacemos en el crecimiento está justificado". Desde "las cuestionables prácticas de importación de contactos" al "lenguaje sutil que ayuda a la gente a ser buscada por sus amigos" o el trabajo que dicen que hacen "para lograr una mayor comunicación". "El trabajo que probablemente tendremos que hacer en China algún día", continúa.

El escrito del vicepresidente de Facebook continúa defendiendo el crecimiento como la vía por la que la red social ha llegado a donde está y termina concluyendo que tienen que "responder a preguntas difíciles" sobre lo que creen.

Esa es la única intención que tenía el memorándum, según dice ahora Andrew Bosworth para justificarlo. "Estaba destinado a ser provocativo", ha asegurado.

En una declaración hecha el jueves en Twitter a raíz de la información publicada, el ejecutivo dice no estar de acuerdo con ese texto filtrado ni hoy ni cuando lo escribió. Su intención, según desliza, era provocar un debate.

No estoy de acuerdo con el artículo hoy y no estaba de acuerdo con él ni siquiera cuando lo escribí. El propósito de este artículo, como muchos otros que he escrito internamente, era traer a la superficie temas que yo sentía que merecían más discusión con la compañía en general.

Tener un debate sobre temas difíciles como estos es una parte crítica de nuestro proceso y para hacerlo eficazmente tenemos que ser capaces de considerar incluso las malas ideas, aunque solo sea para eliminarlas. Ver este puesto de forma aislada es duro porque hace que aparezca como una postura que yo mantengo o que la empresa mantiene cuando ninguno de los dos es el caso.

Me preocupo profundamente por cómo nuestro producto afecta a las personas y tomo muy personalmente la responsabilidad que tengo de hacer que ese impacto sea positivo.