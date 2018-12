Esta extensión hace realidad un Twitter sin número de seguidores, número de retuits, ni número de me gustas

¿Alguna vez has pensado cómo serían las redes sociales sin números? Sin saber cuánta gente le ha dado me gusta a determinada publicación, cuántos usuarios siguen a determinada cuenta o cómo de compartido ha sido el último comentario de cierta celebridad. Pues ahora puedes comprobarlo con Twitter Demetricator.

Esta aplicación disponible para Chrome y Firefox, creada Ben Grosser, artista responsable también de Facebook Demetricator, herramienta de la que hablamos en el lejano 2012, oculta todas las métricas que podemos ver en Twitter. Son cifras que representan un valor social y que esta herramienta pretende tapar.

¿Haríamos tanto caso a determinado tuit si no tuviese tanta difusión? ¿Seguiríamos o no una cuenta si tuviese más o menos seguidores de los que tiene? ¿Seríamos capaces de hacer retuit a determinado mensaje sin saber si se ha republicado antes o no? Son preguntas que invitan a la reflexión en torno al uso de las redes sociales y que Twitter Demetricator pretende ayudarnos a responder.

"Desmetricando" Twitter: a ciegas entre tuits

"Con este trabajo, mi objetivo es desbaratar nuestra obsesión con las métricas de las redes sociales, revelar cómo guían nuestro comportamiento y preguntar quién se beneficia más de un sistema que cuantifica nuestras interacciones públicas en línea".

Grosser, a la hora de explicar el porqué de esta extensión para navegador, reconoce que él mismo se encuentra atraído por los números que se muestran en redes como Twitter o Facebook. "¿Cuánto le gusta a la gente mi publicación? ¿Cuántos retuits he recibido? ¿Ha subido mi número de seguidores hoy?", son algunas de las preguntas que se hace. Además, dice que cuando alguien lo sigue, "normalmente miro cuántos seguidores tiene antes de seguirlo". Y se pregunta: "¿Por qué me importa? ¿Qué hace que estos números llamen mi atención?".

Esta herramienta, por tanto, nos permite utilizar Twitter sin los números que pueden alterar nuestras percepciones. Podemos experimente qué pasa cuando ya no podemos juzgarnos a nosotros mismos ni a los demás en términos métricos. Con esta "obra de arte", como así la califica el artista, su objetivo es romper con este tipo de estadísticas y ver qué sucede cuando vamos a ciegas entre tuits.