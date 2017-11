Esta extensión hará que los tuits de Donald Trump parezcan escritos por un niño pequeño

Donald Trump es uno de los usuarios más importantes de Twitter. De hecho, la red social perdería una quinta parte de su valor si el multimillonario estadounidense cerrase su cuenta personal.

Cada vez que Trump publica un tuit, el planeta se sacude. Precisamente, en las últimas horas ha vuelto a la carga con una serie de tuits entre los que llegó a llamar "gordo y bajito" a Kim Jong-un. Si estás harto de este tipo de declaraciones, una extensión es capaz de darle un toque amigable a todo lo que publique el presidente de los Estados Unidos.

Una mezcla perfecta

Make Trump Tweets Eight Again es el nombre de esta extensión que es compatible con Google Chrome y Firefox. Tras instalarla, hará que todos los tuits de Donald Trump parezcan haber sido escritos con pinturas de colores.

A continuación dejamos algunos ejemplos de lo que nos encontraremos al instalarla:

Como vemos, la combinación es perfecta, y el tono de los tuits de Trump encaja con este tipo de tipografía colorida. Personalmente, me recuerda a los mensajes que aparecen en el espejo de 'The Shining' ('El Resplandor'), ya que me parecen igual de terroríficos.

De esta manera, cada vez que utilices la versión web de Twitter podrás reconocer muy fácilmente cuáles son los tuits de Donald Trump, ideal por si quieres esquivarlos o leerlos mentalmente con voz de niño pequeño.

