Un exempleado de Facebook: "La compañía tiene un problema con la gente negra"

Mark Luckie, un exempleado de Facebook, ha hecho público un comunicado interno que transmitió a la compañía y a los empleados el 8 de noviembre, poco antes de marcharse. En él, desde la experiencia acumulada con su cargo como "Strategic Partner Manager for Global Influencers focused on Underrepresented Voices", es decir, como manager centrado en influencers infrarrepresentados, afirma que "Facebook tiene tiene un problema con la gente negra".

Luckie no sólo se refiere a los usuarios, y en ese sentido, el título del extenso y detallado texto es "Facebook está fallando a sus empleados negros y a sus usuarios negros".

Un colectivo que sufre en Facebook pese al alto uso que hace de la red social

El exempleado habla de cómo la gente negra en Facebook, pese a ser el grupo demográfico que más utiliza la plataforma para comunicarse con los amigos y familia en todas las edades (también en Instagram), a menudo sufre malas experiencias. Y es un problema al que según Luckie, "no se le está poniendo solución".

De acuerdo al texto, "gente no negra reporta contenido positivo de gente negra como discurso de odio, pese a que a menudo no viola los Términos y condiciones de uso de Facebook". Así, mucho contenido que no atenta contra nada es eliminado sin aviso. Lo mismo ocurre con las cuentas, que son suspendidas de forma indefinida. Lo que expresa Luckie es, además de un comportamiento racista por omisión a la verdad, un tiro en el pie de la propia compañía, porque maltrata a uno de sus grupos más fieles. Existen teorías sobre que es más probable que a los usuarios negros se les elimine el contenido, y "Facebook hace muy poco por disuadir a la gente de esta idea."

"Hay más diversidad en las presentaciones que en los equipos que las preparan"

Respecto al proceso de selección, Luckie habla de que aunque el equipo dedicado a la diversidad está haciendo progresos, la situación todavía está muy lejos de ser representativa de la realidad y de la base de usuarios. A menudo, dice, "hay más diversidad en las presentaciones que en los equipos que las presentan. En algunos eficiones hay más carteles de "Black Lives Matter" que gente negra. Facebook no puede afirmar que conecta comunidades si esas comunidades no están representadas proporcionalmente en su base de empleados".

Casos de racismo

Más allá de esos casos de racismo implícito, el exempleado afirma existe racismo explícito en la compañía. Se dan casos donde managers no reciben de la misma forma quejas de personas blancas que de negras, de las que se toman de forma más agresiva.

Además, también es común recibir más agresividad de la cuenta por parte de la seguridad de la sede de Facebook, más allá de lo necesario. Por lo que cuenta, acudir a recursos humanos tampoco es una solución, ya que habitualmente se racionalizan sus problemas o se hace sentir que estos son frutos de su imaginación.