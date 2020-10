Facebook prohibirá los anuncios políticos: Zuckerberg defendía que se pudiera mentir en ellos sin que fueran borrados

Los últimos cuatro años han sido realmente convulsos para Facebook. La compañía ha recibido continuas acusaciones de ser el centro de propagación de noticias falsas en lo que respecta a las elecciones presidenciales de 2016, y no todo queda en su primera red social, pues según el Senado, Instagram fue incluso más importante en la injerencia rusa que Facebook.

En todo este tiempo, la opinión pública y los medios han pedido a las redes sociales que prohíban y eliminen la publicidad política debido los intereses y la manipulación que ha recaído sobre ella. Twitter, por ejemplo, hace un año que aceptó estas peticiones, y ya no hay anuncios políticos. Finalmente, tras muchas afirmaciones en contra, finalmente Facebook prohibirá la publicidad política desde el 3 de noviembre durante un período no definido, según recoge The New York Times.

Mucho tiempo de tira y afloja por parte de Mark Zuckerberg

La publicidad política se prohibirá el 3 de noviembre porque ese es el día de las elecciones. El momento de hacerlo será cuando se cierren las encuestas. Facebook ya venía hablando de tomar una medida así, pero acotando los plazos posteriores de cara a volver a permitir los anuncios. Ahora, coincidiendo con la incertidumbre que puede crearse tras conocerse (o no) los resultados, Facebook ha tomado una decisión más dura, en la línea de Twitter. Por ahora se desconoce si la prohibición será permanente, pero no han indicado nada que dé a entenderlo.

Otra decisión reciente que va en la línea de esta ha sido prohibir todo lo relacionado con la teoría de la conspiración QAnon, considerada como pro-Trump y muy activa en grupos privados y públicos en la red social. Guy Rosen, VP de Integridad de Facebook, se mostró orgulloso del trabajo de la compañía desde las anteriores elecciones: "Creemos que hemos hecho más que cualquier otra empresa durante los últimos cuatro años para ayudar a asegurar la integridad de las elecciones".

En este sentido, Facebook ha tomado importantes decisiones como lanzar 'Biblioteca de Anuncios', una web para ver quién financia la publicidad política, o permitir que los anuncios solamente se puedan pagar en el país en que tienen lugar las elecciones.

Sin embargo, y hasta ahora, Mark Zuckerberg nunca ha declarado estar a favor de prohibir la publicidad política, e incluso verificarla, como afirmó ante el Congreso hace justo un año.

"Creo que los anuncios pueden ser una parte importante de la voz, pienso que especialmente en el proceso político de candidatos que se postulan, candidatos locales o grupos de interés cuyo mensaje de otra forma podría no ser cubierto por los medios tengan anuncios puede ser una forma importante de inyectar tu mensaje en Internet." Mark Zuckerberg ante el Congreso.

Facebook siempre dijo que había límites (como no poder promocionar fechas electorales incorrectas o el daño físico), pero a la vez Zuckerberg ha defendido que los políticos puedan mentir como defensa de la libertad de expresión. Así fue su intercambio con Alexandria Ocasio Cortez, la mediática congresista demócrata:

Alexandria Ocasio Cortez: "¿Eliminaréis mentiras, sí o no?". Mark Zuckerberg: "En democracia, creo que la gente debería ver por sí misma lo que los políticos que podrían votar o no dicen".

Según la lógica de Zuckerberg, que más tarde volvió a defender esa postura, esta prohibición de anuncios políticos, aunque pueda ser temporal, puede suponer coartar la libertad de expresión y limitar el alcance de los políticos que quieran llegar a más electorado a través de los anuncios.