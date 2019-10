Las respuestas de Zuckerberg en el Congreso muestran las incongruencias del discurso de libertad de expresión en anuncios políticos

Ayer volvió a ser uno de esos días fatídicos para Mark Zuckerberg ante el Congreso de su país y el de Facebook, Estados Unidos. A diferencia de las anteriores veces que el CEO había comparecido ante las cámaras, esta vez las preguntas no irían tanto en el sentido de hablar de elecciones y de cómo podría haber en ellas la brecha de Cambridge Analytica, sino sobre el caso de la criptomoneda Libra.

Libra ha sufrido recientemente grandes varapalos, como la salida de la Asociación Libra de actores tan importantes como Visa, Mastercard, eBay, PayPal y Stripe, que se han sumado a la pausa que el proceso sufrió hace unos meses por las peticiones de legisladores estadounidenses. Pedían a Facebook tiempo para analizar las características de Libra y prever posibles peligros para la economía estadounidense y mundial.

Ayer, a la vez que defendía lo que Libra podría suponer para el futuro de los pagos y el sistema financiero, Zuckerberg dijo "entiendo que no soy el mensajero ideal ahora mismo" y "esto seguro de que la gente desearía que fuera cualquiera menos Facebook quien saque esta idea adelante". Al final, Zuckerberg reconoció que "antes de seguir adelante hay riesgos importantes que solucionar" y retrasará el lanzamiento de Libra hasta el momento en que "esté completamente alineada con las exigencias regulatorias de las autoridades estadounidenses".

De cara al Facebook que todos utilizamos, sin embargo, lo más interesante fueron las preguntas de la congresistas demócratas Maxine Waters y Alexandria Ocasio-Cortez, enfocadas a conocer los límites del discurso de Facebook sobre libertad de expresión en la publicidad de la plataforma.

Maxine Waters es la presidenta del comité Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EEUU, y una de las voces más críticas con Libra. En ese sentido, en forma de pregunta criticó el hecho de que Facebook prohibiera anuncios sobre criptomendas en la plataforma, pero ahora tenga entre manos un proyecto como Libra. Sin embargo la pregunta más relacionada con política que hizo tuvo que ver con los anuncios políticos y la monetización en Facebook:

Waters goes one-on-one with Zuckerberg over fact-checking political ads pic.twitter.com/xR6FMLkYyI