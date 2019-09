Tras el hackeo al CEO de Twitter, la red social suspende la opción para enviar tweets a través de SMS

El pasado 30 de agosto, la cuenta de Jack Dorsey (@Jack), el famoso CEO de Twitter, fue hackeada y empezó a difundir una serie de tweets racistas haciendo mención a un grupo que supuestamente estaba detrás de la brecha.

Aunque no es la primera vez que esto pasa, ya en 2016 Jack había sido hackeado por 'OurMine', esta vez la red social ha culpado al proveedor de telefonía móvil indicando que el número de teléfono de Dorsey se vio comprometido.

La cuenta oficial de comunicaciones de Twitter explicó que el número que Jack tenía asociado a su cuenta de Twitter se vio comprometido debido a un "descuido" por parte del operador móvil, lo que permitió que un tercero no autorizado pudiese escribir y enviar tweets a través de la función de SMS.

We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts.