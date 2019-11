Instagram está trabajando en integrar funciones que triunfan en TikTok

TikTok, la red social de moda entre los más jóvenes y auténtico fenómeno cultural, ya ha alcanzado los 1.000 millones de usuarios. Es algo que han logrado en muy poco tiempo, pues en junio "tan solo" contaban con 500 millones de usuarios. Ante ese crecimiento, resulta normal que la competencia se mueva e intente integrar funciones similares a las que hacen triunfar a la red social china.

De hecho, en ese sentido, Mark Zuckerberg ya expresó ante trabajadores que "TikTok era un fenómeno muy interesante", y que contaban con Lasso, un competidor que estaban potenciando en países como México.

Pero parece que la estrategia no va a quedar ahí, pues según cuenta Jane Manchun Wong, una ingeniera que suele investigar el código de las aplicaciones para ver qué puede ser lo próximo que añadan, Instagram está trabajando en una función para sus Stories que les aporta la posibilidad de que se pueda hacer en ellas lo mismo que en TikTok.

Según las capturas que muestra Jane Manchun Wong, la nueva función se llamará 'Scenes' o 'Escenas', y permitirá combinar vídeos cortos, añadir efectos, reproducir música mientras se graba (podría usarse la integración con Spotify) y cambiar la velocidad. Todos esos son elementos que normalmente se pueden ver en vídeos que triunfan de TikTok, y que en Instagram tampoco encajan nada mal.

Instagram is working on Scenes, a TikTok-like video editing/remixing tool for Stories



Other users will be able to remix your "Scenes" if your account is public



You are given music, video speed, timer, AR Effect, etc to edit each clip



This feature is previously known as Clips pic.twitter.com/5y1DGACFis