Los Reels y anuncios hasta en la sopa de Instagram cansan. Hay una sencilla forma de evitarlos

Instagram es sin duda la red social del momento junto a TikTok, aunque para muchas puede ser un auténtico suplicio debido a la gran cantidad de información que se puede encontrar. Lo más usual es hacer acceder a ella desde la propia aplicación móvil, pero se debe recordar que Instagram también cuenta con una versión web que puede ser menos agobiante al contar con menos información.

Cuando accedemos a través de la aplicación móvil nos podemos encontrar numerosos reels, vídeos que se reproducen automáticamente y también las actualizaciones de personas que no sigues. Es por ello que una experiencia interesante puede ser pasarte a la versión web que, se puede decir, es más resumida, aunque también cuenta con puntos negativos.

Borrar Instagram de tu móvil y pasar a la versión web

Tras entrar en la versión web a través del iPhone hemos podido comprobar, para nuestra grata sorpresa, que funciona mucho mejor de lo que esperábamos como si se tratara de la propia aplicación. Se puede tener en la parte superior las historias de todas las personas a las que estás siguiendo y mientras te desplazas hacia abajo cargan realmente bien todas las actualizaciones más relevantes. En el caso de ver las historias a la hora de que carguen y pasen a la siguiente, la experiencia también es bastante buena, siendo principalmente fluida.

Esto es algo que se puede materializar en el siguiente vídeo que ha sido grabado desde Safari y con un iPhone 13. A cualquier persona que se le ponga delante es posible que no pueda diferenciarlo de una manera rápida de la aplicación oficial de Instagram. Si bien, hay que tener en cuenta que se encuentran algunas limitaciones como la imposibilidad de subir historias, donde si se debe acudir a la propia aplicación.

Entre las ventajas que hemos podido detectar de usar la versión web es que únicamente vas a visualizar las actualizaciones de tus seguidores, sin tener que ver en tu feed información de personas que a priori no te interesan. Esto se suma también a que no se van a ver los molestos anuncios que aparecen en la aplicación, y también que puede ser necesario en el caso de que quieras suspender temporalmente tu cuenta de Instagram.

En el caso de que no seas para nada fan de los reels de Instagram, sobre todo porque pueden ser demasiado atosigadores mientras estás trabajando con Instagram, en la versión web también desaparecerán por completo siendo un muy buen aliciente.

En el caso de que tengas un dispositivo Android con Google Chrome, la experiencia no es tan positiva. En las pruebas que hemos realizado en móviles que no son de alta gama, sí que se ha podido encontrar una experiencia un poco más nefasta en lo que respecta a la carga de los contenidos. Pero igualmente se mantienen las funciones como por ejemplo la subida de contenidos al feed (que no a las historias), teniendo con esto incluso una mejor experiencia que con la propia aplicación.