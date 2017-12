En Reino Unido quieren responsabilizar del contenido ilegal intimidatorio a plataformas como Facebook o Twitter

La mayoría de usuarios de Internet conocemos las dos caras de este mundo. La más maravillosa e idealista, la del conocimiento, los aportes positivos y la sana convivencia. Y la más oscura e infausta, repleta de contenido despreciable y ofensivo, de discursos de odio y materiales repulsivos. Una grave problemática que de no ser abordada por las plataformas las podrá llevar a juicio en Reino Unido.

Aunque hace algunos años lo extremista y ofensivo parecía escondido, poco a poco aflora con más virulencia en la superficie de servicios como Facebook, YouTube o Twitter. Se ha convertido en motivo de preocupación. Porque es un asunto que debe atajarse y porque, desgraciadamente, no resulta una tarea fácil de resolver de una forma satisfactoria para todos.

Las medidas tomadas no parecen suficientes

Sin ir más lejos, hace poco más de una semana Google sacaba pecho respecto a la eliminación de contenido extremista de su plataforma de vídeo. Aunque daba grandes cifras con un diagnóstico positivo, cree que todavía queda trabajo y por eso iba a poner a 10.000 personas a revisar contenido en 2018.

La Unión Europea opina de igual modo, cree que las tecnológicas deben trabajar todavía más y por eso asegura que el contenido extremista debería ser eliminado en un plazo de 1 o 2 horas. A finales de septiembre, además, avisaba a Facebook, Google y Twitter: acabad con los mensajes de odio o habrá consecuencias.

Se propone hacer responsables a las plataformas de cierto contenido ilegal

El Committee on Standards in Public Life perteneciente al Gobierno del Reino Unido, según WinBuzzer, cree que si empresas como Facebook y Twitter no abordan los contenidos en línea extremistas, racistas u ofensivos que no deben ser visualizados por menores de edad deben ser enjuiciadas.

"Inclinar la balanza de responsabilidad"

Concretamente, de acuerdo con el informe "Intimidation in Public Life: A Review by the Committee on Standards in Public Life" que hoy han hecho público, este comité independiente que asesora a la primera ministra sobre normas de conducta en la vida pública cree que deberían introducirse nuevas medidas legislativas.

El Gobierno debería presentar una legislación para cambiar la responsabilidad del contenido ilegal en línea hacia las compañías de medios sociales.

Fotografía nocturna del Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Esta es una recomendación que pretende abordar las amenazas y la intimidación experimentadas por los candidatos al parlamento británico, pero que al expresarse de este modo genérico sobre los materiales que se publican en la plataforma se puede extender a cualquier clase de contenido que vaya más allá de la intimidación de candidatos.

La publicación de amenazas de muerte, amenazas de violencia e incitación al odio racial dirigida a cualquier persona (incluidos los candidatos parlamentarios) en los medios de comunicación social es inequívocamente ilegal. También es probable que muchos otros casos de intimidación, incitación a la violencia y abusos perpetrados a través de los medios sociales sean ilegales. [...] Las compañías de medios sociales no son legalmente responsables de ningún contenido ilegal. [...] Cuando el Reino Unido abandone la UE, dejará de tener obligaciones en virtud del Derecho comunitario. El gobierno puede entonces tratar de inclinar la balanza de responsabilidad por ciertas formas de contenido ilegal hacia las compañías de medios sociales. Especialmente a medida que la tecnología se ha desarrollado, eliminar o bloquear el acceso a los contenidos individuales ya no requiere un esfuerzo o gasto desproporcionado para las empresas de medios sociales.

En el pasado, la premier Theresa May criticó la gestión de los contenidos extremistas en las plataformas asegurando que el material está disponible en Internet "demasiado tiempo" después de su publicación. Vista la tónica dominante y la creciente preocupación por toda clase de contenido odioso, habrá que estar atentos a las decisiones legislativas que se tomen en tierras británicas.

