TikTok está probando un rediseño de perfil notablemente similar al de Instagram

La inspiración está cambiando de bando y es ahora TikTok la que se está fijando en Instagram, y no al contrario, a la hora de dar un lavado de cara al aspecto de parte de su aplicación. Concretamente, de los perfiles de los usuarios.

Este nuevo diseño de perfil, visto por primera vez por Taylor Lorenz, es notablemente similar al de Instagram y eso se aprecia en distintos detalles.

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh