Trump ataca a Google, apoyando la idea de que quieren "asegurarse de que pierda en 2020"

Donald Trump será recordado, entre otras cosas, por haber sido un presidente capaz de utilizar su cuenta personal de Twitter para amenazar a algunos países o incluso al planeta entero.

Además, también ha utilizado este "altavoz" para criticar duramente a compañías (como por ejemplo, Amazon), ocasionando que caigan sus acciones o se deteriore su imagen. Esta semana ha puesto el punto de mira en un nuevo objetivo: Google.

En uno de sus, ya clásicos, hilos de Twitter, el actual presidente de los EEUU ha publicado una cadena de tweets en los que acusó a Google de desfavorecerlo ilícitamente de cara a las próximas elecciones presidenciales (en 2020).

.@sundarpichai of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me, what a great job the Administration is doing, that Google was not involved with China’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, & that they...