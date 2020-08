Twitter comienza a etiquetar las cuentas gubernamentales y de medios "afiliados al estado"

Mediante una entrada en su blog, Twitter ha anunciado que comenzará a etiquetar las cuentas de funcionarios del gobierno, personal de alto nivel y medios de comunicación "afiliados al estado".

Esta medida ya se está aplicando en Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, y de esta manera Twitter añade una funcionalidad que ya estaba presente en plataformas como Facebook o YouTube.

Las cuentas personales de los jefes de Estado no recibirán esta etiqueta

Como vemos en la imagen del tweet que aparece en la parte inferior, si entramos en el perfil de un funcionario o en un medio afiliado al estado, debajo del nombre aparecerá una etiqueta que nos avisa de ello:

When it comes to conversations with government and state-affiliated media accounts on Twitter, we’re helping to make the experience more transparent.



We'll now use two distinct profile labels for these types of accounts, so you can easily identify them and their Tweets. (1/2) pic.twitter.com/JW67o422MO — Twitter Support (@TwitterSupport) August 6, 2020

Al hacer click en estas etiquetas, los usuarios serán redirigidos a una página en la que se explica esta política. Twitter ha asegurado que, aunque de momento sólo está disponible en algunos países, esperan expandir esta medida a más territorios.

Se añadirán etiquetas a los perfiles de medios de comunicación estatales, como es el caso de Xinhua News en China o RT en Rusia. Además, la plataforma ya no promoverá cuentas de medios afiliados al estado a través de sus sistemas de recomendaciones.

Curiosamente, un portavoz de Twitter ya ha informado que esta medida no afectará a los jefes de Estado, como es el caso de la cuenta personal de Donald Trump (@realDonaldTrump) en los Estados Unidos (aunque la etiqueta sí aparecerá en @POTUS y en @WhiteHouse).

La compañía asegura que ha decidido no etiquetar estas cuentas personales porque "gozan de un amplio reconocimiento, atención por parte de los medios y conocimiento público".

La red social afirma que su "misión es servir a la conversación pública, y una parte importante de este trabajo es proporcionar a las personas un contexto para que puedan tomar decisiones bien fundadas sobre lo que ven y cómo interactúan en Twitter".