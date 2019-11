Twitter empieza a probar la opción de programar la publicación de tuits desde la app y la versión web

Twitter ha anunciado hace unas horas que está empezando a probar una nueva funcionalidad: ofrecer a los usuarios la posibilidad de dejar programada la publicación de los tuits, de tal forma que puedan dejarlos escritos para que aparezcan a otra hora (o, incluso, otro día) en la que quizá no podamos estar pendientes de la red social.

Esta función, que ya estaba disponible en aplicaciones como TweetDeck (también propiedad de Twitter) o Buffer (un servicio de terceros), se echaba de menos tanto en las apps oficiales de Twitter como en su versión web.

Tweet scheduling on https://t.co/8FModRv1sl? Yes please! Starting today, we’re experimenting with bringing one of @TweetDeck’s handiest time-saving features into Twitter. Tell us what you think if you’re part of the experiment. pic.twitter.com/4pI9xrbPEP