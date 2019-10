Twitter lanza un filtro para ocultar los mensajes directos ofensivos o con spam

En los últimos meses Twitter ha estado trabajando e implementando cambios importantes para mejorar la experiencia de usuario en diferentes aspectos: dar protagonismo a las listas, ocultar respuestas a tweets o incluso ofrecer la posibilidad de personalizar la apariencia por medio de temas.

Hace unas horas conocíamos que, tras un período de pruebas, la red social ha decidido implementar un filtro para mensajes directos que se encargará de ocultarnos aquellos mensajes de que son considerados como spam.

We tested, and turns out filters help you cut through the noise to find gems. Who knew. So we’re rolling out this filter to everyone on iOS, Android, and web! — Twitter Support (@TwitterSupport) September 30, 2019

Aparecerán en "Solicitudes de Mensajes"

Este filtro se ha implementado tanto en las aplicaciones móviles (iOS y Android) como en la versión web. Como podemos comprobar en el GIF publicado por Twitter, a partir de ahora veremos un apartado en el que aparecerán las solicitudes de mensajes.

Tiene mucho sentido, ya que hasta ahora este tipo de mensajes aparecían mezclados con los mensajes privados que manteníamos con otros usuarios (que conocemos y con los que sí queremos hablar).

Los que tenemos el inbox abierto y aceptamos mensajes de personas que no seguimos sabemos que han sido meses repletos de spam, con mensajes directos que eran enviados en masa a grupos de usuarios.

Lo he comprobado con mi cuenta y en la parte superior de los mensajes privados ya aparece "Solicitudes de mensajes" (tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles). Como decía, esta funcionalidad la agradecerán aquellos usuarios que tengan activada la opción de recibir "mensajes de cualquiera" y no tener que estar navegando entre spam.

Un ejemplo perfecto lo encontramos en safeDM, un filtro que se encarga de bloquear desnudos de otros usuarios (algo que sufren, en mayor medida, las usuarias de la red social).

I'm soliciting dick pics at the handle @showyodiq .



This is not a joke.



I am testing a filter that is under development which will automatically detect dick pics in DMs and handle them on behalf of the user (delete, delete&block).



18+ , consensual, human dicks only please. — K E L S E Y (@raeBress) September 5, 2019

Se encuentra en fase de desarrollo y para ello han pedido a los usuarios que envíen fotografías de este tipo para entrenar esta inteligencia artificial.