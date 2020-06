Twitter prepara un nuevo sistema de verificación, tras mantener el programa varios años "en pausa"

Jane Manchun Wong es una especialista en hacer ingeniería inversa que en los últimos años nos ha revelado muchas funcionalidades ocultas dentro de conocidos servicios o aplicaciones.

Gracias a ella ahora conocemos que Twitter está trabajando en un nuevo sistema dentro de la app para verificar a los usuarios en su plataforma. Wong publicó una captura que muestra esta nueva funcionalidad que (si llega a materializarse de manera oficial) aparece en el panel de "Información Personal".

Twitter is working on “Request Verification” 👀



(I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2020

Un programa "en pausa" desde 2017

Si vamos a la página de ayuda de Twitter, veremos que el programa de verificación de cuentas actualmente se encuentra "en pausa": "no estamos aceptando nuevas solicitudes en este momento".

El sistema de verificación de Twitter se pausó en 2017, cuando la red social verificó cuentas de supremacistas blancos y ultraderechistas. Fue clave la verificación de la vuenta de Jason Kessler, uno de los organizadores de la marcha racista de Charlottesville.

Verification was meant to authenticate identity & voice but it is interpreted as an endorsement or an indicator of importance. We recognize that we have created this confusion and need to resolve it. We have paused all general verifications while we work and will report back soon — Twitter Support (@TwitterSupport) November 9, 2017

En aquel momento, Twitter aseguró que la verificación se creó para autentificar identidades, pero que la comunidad interpretaba este check de color azul como un aval o indicador de importancia. Para frenar las críticas y la confusión, decidieron pausar el programa.

Ahora, tras varios años, parece que la red social está trabajando para volver a activar de nuevo este programa. Twitter afirmó a TechCrunch que hay mucho más de lo que Jane Manchun Wong vio, ya que la compañía también documentará públicamente lo que necesita un usuario para poder ser verificado.

Han confirmado que están renovando el programa de verificación, pero no han hablado de fechas para implementarlo

De esta manera, un usuario podrá saber por qué la plataforma ha decidido aprobar su solicitud o desestimarla, en un proceso que promete ser más claro y transparente.

Twitter ha declarado a TechCrunch que el hallazgo de Wong confirma que van a cumplir su promesa de modernizar el proceso de verificación, aunque no han querido comentar cuándo se volverá a estar en activo.