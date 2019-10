Instagram está trabajando en una versión de sus mensajes privados para el escritorio y se parece a Messenger

Cortesía de Jane Manchun Wong, la especialista en hacer ingeniería inversa de aplicaciones que ya antes nos ha filtrado nuevas funciones de otros servicios como Spotify, Twitter o la misma Instagram, nos llega la confirmación de que la red social al fin tiene casi lista su versión de 'Direct' para el escritorio.

Jane logró encontrar entre el código de la versión web de escritorio de Instagram, la sección completa de mensajes privados de Instagram, algo que como todos sabemos, no existe actualmente si entramos a Instagram.com desde un navegador en nuestro ordenador.

On Instagram Direct for desktop web, thread info becomes a sidebar just like Messenger for desktop web pic.twitter.com/OJH61aoCqU