Twizzle es un cliente de Twitter gratuito para Windows, Linux y macOS que busca reducir tu adicción a esta red social

Aunque hay algunos clientes de escritorio de Twitter para diferentes sistemas operativos, hoy vamos a presentar una aplicación con una apuesta diferente y un diseño realmente interesante.

Twizzle es una aplicación gratuita para Windows, Linux y macOS que tiene como "propósito principal" ser un "cliente de mensajería independiente para Twitter". Que sea multiplataforma y gratuito lo hace, ya de entrada, una herramienta a considerar.

Reducir la adicción a Twitter

Una vez que lo hayamos descargado, su sencilla interfaz nos invitará a interactuar con otros usuarios de Twitter, y ofrece soporte para GIFs, imágenes o stickers. Otro punto positivo es que nos permitirá escribir tweets directamente desde la barra de direcciones.

Al igual que en los mensajes directos, al publicar un tweet podemos adjuntar imágenes, stickers o GIFs (además de encuestas, etc.). El responsable de esta aplicación es Kitze, un desarrollador que vive en Polonia.

Here's my Cyber Monday gift to you 😇



I'm happy to (re)introduce Twizzle (https://t.co/0cGbMNZobw) 🥳 🎉



A FREE desktop app for Twitter DM & tweeting 💌



It's also open source so feel free to contribute (pRs wElCoMe) https://t.co/tnnl9MWHuT



RT is appreciated ♥️ 🙌 pic.twitter.com/xMOpbGg0ZU — Kitze (@thekitze) December 2, 2019

Asegura que se dio cuenta que "muchas otras personas tienen un problema de adicción en Twitter". De hecho, escribió una entrada en Medium a principio de mes, en la que explicaba por qué necesitaba una aplicación como Twizzle para minimizar esta adicción al servicio.

"Nuestros hábitos con las redes sociales se nos están yendo de las manos y tenemos que hablar de ello. TL;DR: bloquea Twitter, descarga Twizzle en una computadora".

Y es que la experiencia de Twizzle busca que nos podamos comunicar con otros usuarios o con nuestros seguidores, sin que nos perdamos en un feed repleto de retweets, likes y nuevos tweets.

"El timeline puede esperar"

Esto se resume con una de las frases que aparecen en la web de Twizzle: "the timeline can wait" (el timeline puede esperar). Es una idea interesante, por si queremos estar en contacto con nuestros conocidos y poder publicar sin perder demasiado tiempo procrastinando.

Además, se trata de un proyecto open source, y podemos conocer más detalles en su página de Github. Es un buen punto de partida, y sería interesante ver una versión de este cliente para teléfonos móviles.