La web de YouTube en PC recibe funciones esperadas durante años como "no recomendarme este canal" y "añadir a la cola"

La página de inicio de YouTube en ordenadores y tablets acaba de recibir un cambio de diseño que, sin ser nada rompedor, ayuda a la visibilidad del contenido y produce que los títulos largos no se corten. Lo que han hecho en ese sentido es sencillo.

Si antes en 'Recomendados' las previsualizaciones de los vídeos eran pequeñas independientemente del tamaño de pantalla, ahora los recuadros de los vídeos crecen. Esto supone que el espacio se reparta mejor, las previsualizaciones se muestren más grandes y se pueda identificar mejor la temática de cada vídeo, pues los títulos muestran más caracteres que antes, como decíamos.

Di adiós a recomendaciones de canales que no te interesen, añade a la cola y cambia su orden

Además del cambio estético, que ha sido menor, YouTube lleva hoy a su web de escritorio dos de las funciones que como usuario más he echado de menos desde que utilizo el servicio y se ofrecen recomendaciones.

En ese sentido, la primera nueva función a destacar (en móviles ya estaba dispoible) es la posibilidad de hacer click sobre los ajustes de las recomendaciones en los vídeos individuales y seleccionar "No recomendar canal". De esta forma, YouTube sabrá que no estamos interesados en dicho canal de ese momento en adelante, y no volverá a mostrarlo en este apartado.

Eso sí, seguirá apareciendo en 'Tendencias' y en resultados de búsqueda. Personalmente, me gustaría que hubiera una opción para poder quitarlo también de la búsqueda, pues hay canales de poca calidad cuando buscas un contenido determinados que siempre salen y es imposible dejar de verlos.

La segunda nueva función que llega, y que probablemente es la que muchos usuarios han esperado durante incluso más tiempo es la de poder añadir vídeos a una cola de reproducción. Es decir, no a una lista de reproducción temática, sino donde elegir qué vídeos ver después del que el usuario esté viendo ese en el momento actual, tal y como funciona en Spotify, por ejemplo. YouTube permite añadir a la cola y posteriormente gestionar el orden en que se reproduzcan los vídeos ya añadidos.

Adicionalmente, YouTube comunica que "pronto" permitirá seleccionar temas que ofrezcan cierta capacidad de personalización, tal y como ya está haciendo en la aplicación de Android.