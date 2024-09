Berto Romero estaba cayendo en esta peligrosa estafa sin darse cuenta. Su mujer lo evitó en el último momento

El comediante Berto Romero estuvo a punto de convertirse en una víctima de una de las estafas bancarias más comunes... hasta que su esposa evitó que cayera en la trampa. Esto ha confesado Romero durante el programa de radio Nadie sabe nada, que comparte con el también humorista Andreu Buenafuente.

Todo comenzó cuando Romero recibió un SMS aparentemente enviado por su entidad bancaria. O al menos eso pensó él, porque el mensaje se mostraba en el mismo hilo donde suelen llegar las comunicaciones legítimas de su banco...

...pero recordad que ya hemos explicado varias veces que eso se debe al uso de la técnica del 'SMS spoofing', y que no dice nada sobre la legitimidad del mensaje en cuestión.

"Era una estafa, pero estaba muy bien hecha", explicó el humorista, quien reconoció haber sido inicialmente engañado por el contenido del SMS, que le alertaba de un supuesto movimiento de dinero no autorizado en su cuenta, otra técnica muy utilizada por los estafadores para inducir el nerviosismo en su víctima y así evitar que piense con claridad los siguientes pasos a dar.

Y es que, al sentirse alarmado por el mensaje, su primera reacción fue hacer clic en un enlace que acompañaba la alerta, un paso que lo dejaba al mismo borde de caer en la estafa:

"Entré muy rápido al enlace porque me asusté".

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Detrás de todo potencial estafado hay una gran mujer

Fue en ese momento cuando la rápida reacción de su esposa (estaba paseando con ella cuando recibió el SMS) resultó fundamental, pues lo alertó justo cuando iba información confidencial que hubiese facilitado la estafa.

Poco después, los estafadores, siguiendo el patrón habitual de estas prácticas, dieron un paso más y le llamaron por teléfono:

"Después me llamaron haciéndose pasar por gente del banco preguntándome por qué no había enviado los datos".

Fue entonces cuando Romero decidió enfrentarse con el supuesto trabajador bancario:

"Le pregunté: '¿Cómo sé que tú no eres una de esas personas que se hacen pasar por alguien del banco?'".

"Entonces, estuvo un rato en silencio, yo aguanté el silencio, y luego colgó".

Esta breve pero reveladora conversación bastó para confirmar las sospechas de Romero y de su esposa de que estaba siendo víctima de un intento de fraude.

Cuando relataba lo ocurrido en su programa de radio, Romero admitió que, a pesar de haber pensado que nunca sería víctima de una estafa así, estuvo a punto de caer en ella. "Pensaba que a mí no me engancharían, pero al final me ha pasado", confesó.

El problema del phising

La experiencia de Berto Romero no es un caso aislado: el uso de enlaces falsos, como el que Romero recibió, es un ejemplo de phishing, una de las tácticas más comunes para robar datos personales y acceder a cuentas bancarias.

Los estafadores suelen enviar mensajes que simulan ser alertas de seguridad del banco, comunicando supuestos accesos no autorizados, cargos sospechosos o la necesidad de actualizar datos de inmediato.

Una vez que la víctima cae en la trampa, los criminales pueden hacerse con información confidencial, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, lo que les permite vaciar cuentas o realizar compras fraudulentas.

Cuatro detalles a tener en cuenta

Las instituciones bancarias recomiendan no hacer clic en enlaces enviados por SMS o correos electrónicos, especialmente si provienen de fuentes desconocidas o si su contenido genera sospechas.

enviados por SMS o correos electrónicos, especialmente si provienen de fuentes desconocidas o si su contenido genera sospechas. Las entidades bancarias nunca recurren a SMS y llamadas no solicitadas para pedir información confidencial .

. Es fundamental mantener la calma ante cualquier mensaje de alerta y verificar la autenticidad de la comunicación a través de los canales oficiales del banco.

ante cualquier mensaje de alerta y verificar la autenticidad de la comunicación a través de los canales oficiales del banco. Para ello, debemos abrir nosotros mismos su aplicación oficial (no fiarnos de ninguna ventana emergente) o realizar nosotros mismos una llamada al número de atención al cliente (no, no te fíes de recibir una llamada de dicho servicio de atención, porque eso también es falsificable).

Vía | Regió7

En Genbeta | No hay 'nativos digitales' frente a los timos: la generación Z cae más en estafas que los 'boomers', según este estudio